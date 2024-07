Allemagne : Karamba Diaby renonce à se représenter aux Législatives

Karamba Diaby, un parlementaire allemand d’origine sénégalaise, a annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections législatives en Allemagne. Cette décision intervient dans un contexte de recrudescence des agressions racistes et des crimes de haine xénophobe dans le pays. Premier législateur allemand d’origine subsaharienne, il a souligné que bien que le racisme et la haine ne soient pas les principales raisons de son retrait, ils ont néanmoins joué un rôle significatif dans sa décision.

Il a évoqué des raisons personnelles et le désir de laisser la place à des jeunes pour expliquer son choix de quitter le Bundestag. Diaby a regretté l’augmentation des attaques racistes et des crimes de haine xénophobe, pointant du doigt le parti d’extrême droite, Alternative pour l’Allemagne (AfD), pour avoir attisé les craintes à l’égard des immigrés et des réfugiés. Il a dénoncé les discours de haine et de dénigrement à l’égard des migrants et d’autres minorités, qui, selon lui, nourrissent la violence dans les rues.

Ces dernières années, Diaby a reçu de nombreuses menaces de la part de néo-nazis et d’extrémistes de droite, son bureau ayant été plusieurs fois pris pour cible, notamment par des tirs d’armes à feu et un incendie criminel. Malgré ces défis, Diaby a souligné l’importance de discuter des questions difficiles sans recourir à la violence, soulignant que ces menaces ont également affecté son équipe.

En 2013, Diaby est devenu la première personne d’origine subsaharienne à être élue au Bundestag, représentant les électeurs de la ville de Halle.

Karamba Diaby, né le 27 novembre 1961 à Marsassoum, est un homme politique allemand, membre du SPD. Élu le 22 septembre 2013, il est le premier député d’origine africaine avec Charles M. Huber à siéger au Bundestag.