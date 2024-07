Babacar Gaye sur la nomination de Lansana Gagny : « A quel politicien se vouer ? »

La nomination de Lansana Gagny Sakho comme nouveau président du Conseil d’Administration de l’Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) a suscité beaucoup de polémiques. Ainsi, le Président du Mouvement pour l’Unité, la Cohésion et le Civisme/Mankoo MUCC, Babacar Gaye, par ailleurs ancien membre du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), se rappelle des accusations d’Ousmane Sonko contre Lansana Gagny Sakho concernant les 700 milliards du plan décennal 2012-2020 pour lutter contre les inondations.

« A quel politicien se vouer ? Lansana Gagny Sakho ne dira jamais pourquoi et comment il a ajourné la rencontre qu’il avait initiée avec Ousmane Sonko le 17 septembre 2020, pour faire le point sur l’utilisation des 700 milliards. Il avait donné le prétexte d’une fausse mission à Kaffrine pour éconduire l’opposant-député. Je précise que jusqu’au 19 décembre 2020 j’étais encore membre du PDS, donc de l’opposition. On ne pouvait pas me soupçonner de rouler pour le pouvoir. Mais, je tenais à donner suite à l’interpellation d’un haut cadre de l’administration qui m’avait supplié de rappeler au zélé DG, les règles de subordination. Plus tard, après le limogeage que je ne lui souhaitais pas, il s’est retourné contre Macky Sall et son Gouvernement. Maintenant on connaît la suite », a-t-il écrit sur sa page Facebook.