Amadou Ba à son frère ADD : «On gagnera et on gouvernera ensemble»

Amadou Ba poursuit sa campagne électorale dans le Sénégal en profondeur. Aprés Dagana, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar devrait se rendre á Ourossogui ce vendredi. Mais l’itinéraire a été changée. En lieu et heure, le candidat de la coalition Bby s’est rendu à Bokk Djalobé, village du maire Abdoulaye Daouda Diallo.

Sur place, une foule immense venue accueillir l’ancien PM scande » Amadou Ba 5ème président ». Prenant la parole, Amadou Ba est revenu sur sa relation avec celui qu’il appelle « son frère », Daouda Diallo. Selon lui, leur relation date de plus de 30 ans. Donc avant Macky Sall, même si ce dernier les a réuni ensemble dans son gouvernement.

A Daouda Diallo, Amadou Ba dira : » on doit rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d’être dans des positions où on parle de nous. Abdoulaye c’est un jeune frère à moi, il le sait. Je suis son grand frère, nos familles sont liées et nos carrières se sont côtoyées depuis les impôts et domaines », a expliqué le candidat à la présidentielle sur Pressafrik.

Poursuivant son discours, il ajoute : « Abdoulaye, je veux te dire devant notre peuple, devant nos familles, devant nos parents qu’on gagnera ensemble et on gouvernera ensemble.Les invitudes de la politique peuvent donner l’impression qu’on est dans des difficultés. Mais les difficultés n’ont pas manqué c’est vrai mais, il s’agit toujours de préoccupations très mineurs. Ton geste m’a beaucoup touché. Tu pouvais ici en tant que président d’institutions parler seul. Tu as partagé avec tous nos camarades notamment les responsables. C’est comme ça qu’il faut travailler. Il faut toujours partager. Abdoulaye merci », a réitéré Amadou Ba qui a saisi l’occasion pour interpeller les jeunes de sa localité à l’union.

« C’est aussi une occasion pour moi de lancer un appel à tous les jeunes du département de Podor parceque moi même je suis du département de Podor. Ma mère est de Ndiayen Pendao, mon père est de loubouguéré. Mon souhait est que tout les jeunes de Podor travaillent ensemble », a-t-il insisté