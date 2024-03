Amadou Ba béni, les faucons maudits…ça sent bon pour 2024

Il n’y a pas à dire, Amadou Ba a souffert ces derniers jours. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) en a vu des vertes et des pas mûres. Des souffrances causées par ses camarades de coalition. Depuis qu’il a été choisi pour porter les couleurs de la mouvance présidentielle, il est devenu la cible des faucons du Palais. Ils ont tout fait pour causer sa perte. Malheureusement, leur projet n’a pas abouti. Le Président Macky Sall a sonné la fin de la récréation. Ce qui présage un avenir radieux pour l’ancien premier ministre.

L’Alliance pour la République (APR) a failli causer la perte de Benno Bokk Yakaar. Des membres de la mouvance présidentielle se sont ligués contre Amadou Ba. Ils l’ont combattu sur tous les fronts. Le Président Macky Sall s’est même laissé embarquer dans ce jeu dangereux. Les faucons nichés au sein du Palais ont réussi à le mettre en mal avec son champion. Avec le report de la présidentielle, ils espéraient que le chef de l’Etat allait changer de candidat.

Ces faucons ont tout tenté pour que le processus électoral reprenne. Leurs enfantillages et leur haine pour Amadou Ba a failli leur être fatale. Au moment où ils essayaient de nuire à leur candidat, l’opposition a replacé ses pions. Bassirou Diomaye Faye a réussi à gagner des points supplémentaires. Devant la situation critique, Macky Sall a retrouvé toute sa lucidité d’antan. Le locataire du Palais a convoqué son conseil de guerre. Ce, pour remettre la machine politique dans la course. De quoi donner à l’ancien premier ministre un nouveau départ pour gagner au premier tour.

Le Président a désavoué les faucons et leur plan anti-Amadou Ba. Macky Sall a demandé aux responsables de Benno de mouiller le maillot pour la victoire de leur candidat. A l’issue du secrétariat exécutif national de l’APR, le chef de l’Etat a décidé de libérer tout le monde pour aller faire campagne. Il a aussi précisé qu’il a choisi son champion et le congrès l’a entériné. Les responsables de l’alliance pour la République et ceux de Benno Bokk Yaakar vont ainsi se déployer sur le territoire national et dans la diaspora pour la victoire de la mouvance présidentielle

Dans un communiqué parvenu à Xibaaru, la SEN APR «exhorte les responsables, militants et sympathisants à reprendre le travail politique et électoral, dans un élan unitaire et solidaire autour du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar et de la grande majorité présidentielle, Amadou Ba, pour une victoire éclatante au soir du 24 mars 2024». Une grosse gifle pour les faucons. Mais un bon point pour l’ancien premier ministre. Il a désormais le soutien de la plus puissante machine politique. Si ses camarades font le job, il peut être sûr de passer au premier tour.

Cette épreuve a renforcé le candidat de Benno. Amadou Ba a cristallisé toutes les attentions ces derniers jours. La presse et les acteurs politiques ont tellement parlé de lui qu’il est devenu le centre de l’information. Il a fait face à certains de ses camarades de coalition et une opposition a tenté de le faire passer pour un corrompu. Malgré tout cela, il a gardé son silence légendaire. Un comportement qui a séduit Alioune Tine. Qui n’a pas manqué de faire mention dans un post sur X (anciennement Twitter).

Le retour de Benno est donc un plus pour la campagne de Amadou Ba. Mais ce que les faucons ne savent pas c’est que leur complot a fini par placer le candidat de Benno dans le cœur des sénégalais. Désormais, c’est à l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de surveiller ses arrières. Le principal favori de la présidentielle revient en force. Accompagné par cette grande machine politique, l’ancien premier ministre va faire bouger les lignes dans les jours à venir.

Le constat le mieux partagé dans cette campagne est que Amadou Bâ polarise toutes les attentions. Les faucons ont tout essayé pour l’éliminer mais Dieu a fait échouer leur plan. Les gens ont tellement parlé de lui avec des fausses informations qu’il est devenu plus populaire que Ousmane Sonko. Désormais il a toutes les cartes en main pour se battre. Reste à savoir s’il saura en tirer le meilleur et passer dès le premier tour…

