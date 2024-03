Macky « dé-marabouté » …Il retrouve « son » Aaaamadou

Que s’est-il passé entre le choix du candidat Amadou Ba par Macky Sall, le report de la présidentielle, la disgrâce du candidat et les retrouvailles de la grande famille « APR » autour de ce même candidat banni il y a à peine 72 heures ? Et tout cela avec un seul acteur qui fait et défait, adoube et bannit. Macky Sall a remis Amadou Ba en selle et appelé toute la coalition à aller en campagne soutenir le candidat qu’il a vomi il y a à peine 3 jours. Amadou Ba avait dû suspendre sa campagne pour rallier dare-dare Dakar pour voir le Patron.

Et ce qui était inélégant dans cette affaire, c’est qu’Amadou Ba était à Tivaouane où il devait rendre visite au Khalife général des Tidianes, bénéficier de sa bénédiction avant de tenir un meeting. Seulement, sans que personne ne sache pourquoi, Amadou Ba a été obligé d’écourter sa campagne à Tivaouane pour rentrer à Dakar afin de rencontrer le Président de la République Macky Sall.

Un véritable ennui dans le déroulement du programme de campagne d’Amadou Ba. Macky Sall qui a appelé en pleine campagne électorale, lui faisant interrompre son programme de campagne, cela ne peut que faire désordre. Ce qui a poussé à certaines réactions. « Ce n’est pas normal » disent certaines personnes interrogées dans un micro trottoir.

« Non ce n’est pas le Macky Sall qu’on connaît. Celui qui a fait ça a été marabouté. » selon une militante de l’APR. « Sonko a marabouté Macky comme il a marabouté tous les jeunes qui l’adorent. Et voici ce que cela a donné » nous dit Moussa le soudeur. « Ousmane Sonko a marabouté Macky Sall pour qu’il libère tous les prisonniers » a déclaré un militant de Benno.

Voilà ce que raconte la rue. « Macky Sall a été marabouté » avant de retrouver ses esprits. Aujourd’hui, il est dé-marabouté ou désensorcelé. Et il a retrouvé son Aaaamadou. Macky Sall recouvre tous ses esprits et réaffirme tout son soutien à l’endroit du candidat qu’il a lui-même choisi pour être son successeur à la tête de l’Exécutif du pays.

Il faut dire que ces derniers temps, Macky Sall a posé des actes qui, vraiment, étaient en train de dérouter. Macky Sall donnait l’impression qu’il regrettait son choix de faire d’Amadou Ba, le candidat de Benno Bokk Yaakaar. Si certains disent de Macky Sall qu’il avait été ensorcelé, d’autres estiment qu’il avait cédé aux sirènes des faucons du Palais qui font tout pour combattre la candidature d’Amadou Ba.

Macky Sall se rend subitement compte de la situation où alors il vient d’être « dé-marabouté ». Quoi qu’il en soit le président se rend enfin véritablement compte de la situation. Amadou Ba est le candidat idéal pour faire remporter la victoire à Benno Bokk Yaakar. La victoire dès le 1er tour. Une victoire qui permettrait au Sénégal tout entier de maintenir la stabilité. Tout le monde sait que Macky Sall était en train de plonger le Sénégal dans le gouffre avec toute cette histoire en train de désavouer Amadou Ba, avec le soutien des faucons du Palais.

Le soutien d’individus membres de l’Alliance pour la République (APR) prêts à s’allier avec le diable et à désavouer Macky Sall. Ses individus se sont même alliés avec Ousmane Sonko, rien que pour saboter la candidature d’Amadou Ba. Ce dernier s’est présenté affaibli durant ces jours de campagne. Ils ont tenté de tout faire capoter. Quitte à tenter la sorcellerie.

Il semble que tous leurs efforts aient maintenant échoué. Le patron de l’APR vient de réaffirmer tout son soutien à Amadou Ba et qu’il va l’accompagner dans toute sa campagne. Il a, selon certaines indications, discuté avec Amadou Ba des moyens matériels et financiers à sortir au profit de ce dernier pour toute sa campagne.

Macky Sall est revenu à d’autres sentiments. Il était comme envouté et était pressé de toutes parts par les faucons du Palais. Il retrouve tous ses esprits, n’en déplaisent à ceux qui voulaient lui en faire perdre pour se détourner de son candidat, Amadou Ba.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn