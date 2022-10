Amadou Ba et son gouvernement invités à fixer leurs priorités

Gouvernement Amadou Ba : Nécessité d’un séminaire gouvernemental pour fixer à jamais les priorités.

Les sorties médiatiques de certains ministres juste après leur passation de service et les réactions qu’elles suscitent au sein de l’opinion nécessitent une analyse concrète de la situation.

En effet des interventions à l’emporte-pièce sont notées par ci par là sans aucune hiérarchisation des priorités et du moment idéal pour évoquer ces questions

L’Assemblée nationale jadis très remarquée à travers les plénières sera l’une des tribunes idéales pour montrer et démontrer la maturité de la démocratie sénégalaise.

Malheureusement beaucoup de ministres s’illustrent à travers des sorties qui agacent et qui n’apportent rien au débat démocratique au Sénégal.

C’est le cas du ministre de la justice un professeur émérite qui gagnerait à montrer ses talents d’enseignant que de verser dans la polémique stérile.

Ismaïla Madior Fall invité du Jury du dimanche du très professionnel Mamoudou Ibra KANE répondant à une question « est-ce que la justice sénégalaise est bien administrée», le Garde des Sceaux en évoquant les questions pendantes devant la justice dit ceci «Votre question m’expose à un double risque. On peut me suspecter en tant que ministre de la justice d’influencer le cours de la justice parce que ce que je dis est susceptible d’être dans une certaine mesure à tort ou à raison d’influencer la justice. Le deuxième risque est que vous me fassiez violer le secret de l’instruction ».D’après Ismaïla Madior Fall, seuls les juges et les avocats sont habilités à se prononcer sur ces affaires-là.

En répondant en tant que ministre je veille à une bonne administration de la justice et que les droits des accusés doivent être respectés.

Entre autres questions sur une éventuelle convocation d’Ousmane Sonko leader de Pastef, le Garde des Sceaux de dire ceci « Je ne peux pas donner de date parce que je ne suis pas le juge d’instruction ».Ce qui se comprend très bien.

Malheureusement cette sortie du ministre de la justice va se prolonger à l’assemblée nationale où la coalition au pouvoir à une majorité très étriquée. Ce qui veut dire que le bon timing se trouve à l’assemblée nationale pour laisser la primeur de l’information aux députés et ne pas leur donner une opportunité pour attaquer le pouvoir en place. La séance plénière est une bonne occasion pour être en face d’une opposition qui ne cédera d’un pouce.

Ainsi il est vraiment temps de parler des priorités voies et moyens des ministères en rapport avec les directives de Monsieur le Président de la République pour un bon fonctionnement de l’Etat et de ses démembrements !!!

C’est aussi le cas des ministres qui passent tout leur temps à épiloguer sur un troisième mandat ou sur une deuxième candidature de cinq ans au moment où le principal concerné dit qu’il se prononcera sur la question le moment voulu !!!

C’est pourquoi nous nous posons la question de savoir en quoi leurs sorties peuvent édifier les sénégalais?

Tous les ministres du gouvernement d’Amadou Ba doivent intégrer cette nouvelle donne qui consiste à dire qu’il y’a presque égalité parfaite entre la coalition BBY au pouvoir et l’opposition sénégalaise constituée principalement de Yewwi et Wallu

Cette quatorzième législature ne sera pas de tout repos pour la coalition au pouvoir.

Déjà en décembre prochain Monsieur le Premier ministre sera à l’Assemblée nationale pour sa déclaration de politique générale

Une bonne opportunité pour mettre sur la table des scoops irréfutables pour rassurer les sénégalais.

Gare à ceux qui ne maîtrisent pas leurs dossiers.

Gare à ceux qui parlent un mauvais français.

Gare enfin à ceux qui s’énervent vite qui s’emportent vite et qui improvisent.

Tous ces ministres qui seront en face de la représentation parlementaire auront également un autre arbitre maître du jeu à savoir Monsieur le Président de la République. M. Macky Sall aura la main lourde pour sanctionner sans hésiter les derniers de la classe

Gare également aux ministres qui depuis leur installation font le tour des médias non pas pour parler de leur lettre de mission ou des projets qu’ils veulent mettre en cours mais se payent le luxe de vendre leur image personnelle !!!

Pendant ce temps Aly Ngouille Ndiaye ministre de l’Agriculture et Abdou Karim ministre du Commerce à travers des sorties sur le terrain marquent des points qui rassurent les sénégalais.

D’où la nécessité d’organiser un séminaire gouvernemental pour passer en revue les priorités voies et moyens en rapport avec les directives présidentielles qui s’articulent autour de la résilience post Covid-19, de la relance économique, de l’équité territoriale, de l’équité sociale, du dérèglement climatique, des changements de paradigmes et de la demande sociale.

Monsieur Mbaye DIOUF