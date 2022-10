L’erreur de Macky qui va lui coûter son « troisième » mandat

Macky fait une grosse erreur tactique…le troisième mandat en péril

Désormais il n’y a plus de doute ! Le Président Macky Sall fonce vers le troisième mandat. Chaque jour qui passe, le chef de l’Etat pose des actes qui lèvent un coin du voile sur ses véritables ambitions pour 2024. Ainsi, le locataire du Palais est en train de tout mettre en œuvre pour exécuter son plan. Mais le « grand stratège » politique a commis des erreurs. Et celles-ci menacent considérablement son projet de troisième mandat au point où même son tailleur constitutionnel ne pourra pas changer les choses…

Macky Sall aura surpris son monde. Beaucoup de Sénégalais espéraient que le chef de l’Etat ne serait pas tenté de briguer un autre mandat. Malheureusement, tel n’est pas le cas. Le patron de Benno Bokk Yakaar fonce vers une forfaiture. Actuellement, il est en train de tâter le pouls. Si on le laisse faire, il mènera son projet à terme avec toutes les conséquences que cela aura sur la stabilité du pays. Mais les délices du pouvoir lui sont montées sur la tête et Macky et ses hommes feront tout pour se maintenir au Palais

La stratégie du Palais pour faire « passer » le troisième mandat

Pour arriver à ses fins, Macky a mis sur pied un plan bien ficelé. D’abord, il a choisi un premier ministre qualifié comme un de ses fidèles lieutenants. Amadou Ba, comme c’est de lui qu’il s’agit, a lancé son gouvernement de combat aux trousses des problèmes de l’heure. Si cette équipe arrive à atténuer le panier de la ménagère, elle pourrait faire gagner des points à Macky. De quoi lui faire espérer un nouveau mandat. Mais il ne s’arrête pas à cette première étape.

Les sociétés nationales agonisent face aux nombreux problèmes qu’elles rencontrent. À La Poste, par exemple, les syndicalistes ne ratent jamais l’occasion d’aller en grève pour dénoncer la gestion catastrophique de la boîte. Face à cette situation, Macky a tenté de régler le problème à sa manière. La solution du chef de l’Etat est simple : virer les directeurs généraux de ces sociétés. C’est ainsi que Oumar Bounkhatab Sylla et Abdoulaye Bibi Baldé ont été limogés respectivement de Dakar Dem Dikk et de La Poste. De quoi calmer l’humeur des grévistes.

Toujours dans sa logique d’aller vers le troisième mandat, Macky a axé toute la communication du Palais sur tout ce qui pourrait lui permettre d’aller vers ce rêve. Mais aucun plan n’est infaillible. Même Macky le « grand stratège » ne peut pas échapper à cette réalité. Le locataire du Palais s’est perdu dans ses calculs. A force de se croire plus intelligent, il a commis des erreurs très dangereuses.

Macky fausse complètement son calcul sur le troisième mandat

Pour rendre possible le troisième mandat, Macky est allé chercher des hommes de confiance. Ainsi, Yoro Dia a hérité de la communication du Palais. Le chef de l’Etat a fait revenir ses anciens collaborateurs aux affaires. C’est sur ces entrefaites qu’Oumar Youm est devenu président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Avec toutes ces personnes à ses côtés, Macky espère que son projet sera suivi par tous les sénégalais. Mais il a faussé complètement son calcul.

Les sénégalais sont les premiers à dire non à toute idée de troisième mandat. Macky lui-même avait soutenu que nul ne peut faire plus de deux mandats. Et s’il s’entête à renier sa parole, ses recrus seront les premiers à le lâcher. Macky ne le sait sans doute pas, mais les personnes qu’il a nommé sont toutes des «anti troisième mandat». Communicant et chroniqueur politique, Yoro Dia a toujours affirmé que Macky ne pouvait pas briguer un autre mandat.

Oumar Youm, qu’il a nommé à la tête de son groupe parlementaire, fait partie de ces personnes qui estiment que Macky est à son dernier mandat. Pour couronner le tout, le nouveau premier ministre ne va pas suivre Macky dans son projet fou. Amadou Ba fait partie des rares leaders présidentiables au sein de Benno. Alors si l’ancien ministre des Affaires étrangères est doté de bon sens, il ne va jamais hypothéquer son avenir politique pour un projet impopulaire mais aussi suicidaire qui a zéro chance d’aboutir.

Avoir sous-estimé ces personnes va conduire le président de la République à sa perte en 2024. Le combat contre le troisième mandat n’est plus un combat de l’opposition. Cette nouvelle génération que Macky a amené au Palais s’en chargera. Yoro Dia et ses camarades n’ont pas le droit de laisser le chef de l’Etat se lancer dans un combat suicidaire.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru