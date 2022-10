Le Palais en feu…Le faucon entre en rebellion contre…

Sa défenestration des postes de ministre d’état et directeur de cabinet du président de la république lui a fait perdre la tête. Mahmoud Saleh, l’ancien faucon super puissant qui a théorisé le troisième mandat de Macky, est en colère contre son boss qui a fait revenir tous ceux qu’il avait lui-même chassé du palais et du gouvernement. Aujourd’hui, devenu simple Envoyé Spécial (partout et nulle part), il ne supporte plus l’atmosphère autour de lui. Il reprend ses pratiques « machiavéliques » pour mettre les bâtons dans les roues du nouveau premier ministre…et saper la mission qui lui est assignée par le président de la République…

Mahmoud Saleh est tout simplement un individu nuisible, mais également dangereux. Mahmoud Saleh traine une sale réputation de comploteur et cela ne le dérange nullement. Il le dit très souvent à ses proches. « On m’appelle faucon mais tant que cela ne nuit pas à mon patron, ça ne me dérange pas ». Aujourd’hui, Mahmoud Saleh, déchu de ses titres d’un des hommes les plus puissants du Sénégal, veut se venger. Et la cible principale est le nouveau premier ministre qui assure la coordination de l’action gouvernementale.

Mahmoud Saleh est sur un terrain qu’il maîtrise. Il avait mené une guerre acharnée contre certains collaborateurs loyaux du Chef de l’Etat, Macky Sall. Il avait même réussi à obtenir leur peau. A cause de ses manœuvres, Mimi Touré, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Mahammed Abdoullah Dionne, Mohamadou Moustapha Cissé…et tant d’autres avaient quitté le gouvernement. Ces manœuvres sont mises à nu en partie avec les retours de Amadou Ba, devenu Premier ministre de l’actuel gouvernent, de Aly Ngouille Ndiaye, de Me Oumar Youm, actuel Président du Groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’Assemblée nationale…

Mahmoud Saleh ne sait plus où se donner la tête, d’autant que la capacité de nuisance qu’il avait, a été réduite. Ancien ministre d’Etat, Directeur de cabinet du Président de la République, aujourd’hui, il n’est réduit qu’au simple poste d’un Envoyé spécial (partout et nulle part) du Chef de l’Etat. La couleuvre, il a dû mal à l’avaler. Grand comploteur devant l’Eternel, il fait tout pour se sortir de sa situation actuelle.

Comme s’il avait signé un pacte avec le diable, il complote à présent contre le Président de la République Macky Sall. Mahmoud Sall a du mal à accepter que certaines victimes de ses micmacs reviennent au premier plan sein du Palais et du Gouvernement. Il en veut terriblement au Président Macky Sall. Et, il tient à le lui faire savoir en actionnant certains de ses réseaux.

Mahmoud Saleh complote contre le Chef de l’Etat Macky Sallet son Premier Amadou Ba. C’est lui qui avait tramé pour conduire à un certain moment à la disgrâce, l’actuel Premier ministre Amadou Ba revenu au premier plan, après sa nomination au poste de Premier ministre. Mahmoud Saleh ne veut rien perdre de ses privilèges, consistant à mettre en grâce ou en disgrâce tous ceux qu’il choisit.

A ses yeux, tout le monde, y compris le Président de la République Macky Sall est manipulable. Il n’a qu’à activer ses réseaux pour mettre toute la République à sa merci. Rien que pour s’attaquer davantage au Premier ministre Amadou Ba qu’il ne tient du tout en peinture, il active une certaine presse toute acquise à sa cause, ainsi que certains responsables de l’Alliance pour la République (APR) qui sont ses garde-chiourmes, rien que pour s’en prendre et s’acharner sur le Premier ministre Amadou Ba.

Mahmoud Saleh à beau vouloir mettre des bâtons à travers les roues du Président de la République Macky Sall et de son Premier ministre Amadou Ba, ses tentatives sont vouées à l’échec. Les Sénégalais ne lui accordent aucune crédibilité. De lui, le peuple ne garde et ne gardera que le souvenir d’un homme très grand comploteur de la République.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn