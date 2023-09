Amadou Ba explique les nombreuses candidatures internes à Pastef

Hier vendredi, après l’annonce du refus de la Direction générale des élections (DGE) à délivrer des fiches de parrainage au mandataire de Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna, Bassirou Diomaye Faye et Birame Souleye Diop ont envoyé des mandataires pour retirer des fiches de parrainage en leur nom. Sont-ils de potentiels plans B de Pastef ? Amadou Ba, membre de la formation politique que les autorités disent avoir dissoute s’explique.

« Le choix de plusieurs candidats internes de Pastef vise AVANT TOUT à cristalliser nos parrainages. Actuellement, Pastef a 5 candidats qui chacun portera le drapeau des parrainages. Il ne faut jamais laisser le terrain à Bby et ses faussaires pour manipuler nos militants et siphonner nos parrainages. La nature a horreur du vide. Ces candidatures multiples vont permettre à Pastef dissout, de réorganiser ses structures autour des candidats et remobiliser ses militants sans risque d’être inquiétés par Antigone. Ousmane Sonko reste le seul candidat officiel et la justice se prononcera sur sa radiation dans un court délai de 10 jours au plus. Pendant que Pros va ferrailler avec Macky devant les tribunaux, les Plans B vont réchauffer le terrain des parrainages. En attendant, nos candidats B pourront arpenter le terrain avec nos militants en toute légalité », a-t-il écrit sur Facebook.