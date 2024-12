Amadou Ba : « La reconnaissance du massacre par la France marque une avancée majeure »

L’ancien Premier ministre Amadou Ba s’est exprimé sur l’an 80 du massacre de tirailleurs sénégalais. « Notre nation se recueille avec gravité pour honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais, victimes du funeste massacre de Thiaroye survenu le 1er décembre 1944. Ces hommes, revenant des champs de bataille où ils avaient défendu avec bravoure les idéaux de liberté et de justice, furent sacrifiés dans un acte d’une profonde injustice. Leur tragédie reste gravée dans l’histoire comme un rappel poignant des sacrifices consentis par nos aînés pour un monde meilleur », a exprimé Amadou Ba dans un communiqué.

Selon lui, la reconnaissance officielle de ce massacre par la France marque une avancée majeure dans le devoir de mémoire. « Cet acte solennel vient inscrire cette tragédie dans la vérité historique et réhabilite l’honneur de ces hommes dont le courage et l’abnégation doivent continuer d’éclairer notre chemin. Cette reconnaissance nous impose une responsabilité : celle de perpétuer leur souvenir et de garantir que de telles injustices ne se reproduisent jamais. Que leur mémoire guide nos pas vers un avenir empreint de paix et de prospérité », prie l’ancien Premier ministre.