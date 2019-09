« Amadou Ba est un homme très loyal à Macky Sall et il ne peut pas être celui que certains apéristes accusent d’avoir financé Sonko et l’opposition » a déclaré Gaston Mbengue qui était l’invité de l’émission Face2Face de la RFM qui le recevait ce dimanche. Gaston Mbengue, ancien promoteur de lutte, ancien président de l’Asac Ndiambour un club de Ligue 2 et observateur de la scène politique a refuté la thèse de ces apéristes qui accusent Ahmadou Ba : « qui veut noyer son chien l’accuse de rage et ces politiciens veulent écarter Amadou Ba du cercle de Macky Sall et ils inventent des fake news pour accuser Amadou Ba » a déclaré Gaston Mbengue qui trouve en « Amadou Ba l’un des plus fidèles militants de Macky ».