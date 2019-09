Gaston Mbengue : « Macky Sall fait son dernier mandat »

L’émission Face2Face de la RFM recevait ce dimanche Gaston Mbengue, ancien promoteur de lutte, ancien président de l’Asac Ndiambour un club de Ligue 2 et observateur de la scène politique. Il a soutenu urbi et orbi que « Macky Sall est un bon président et un homme généreux » qui exerce son dernier mandat. Pour Gaston Mbengue, « le président Macky est un homme d’état qui connait les rouages de l’Etat » et face aux problèmes des Sénégalais, il trouvera des solutions. En ce qui concerne le un remaniement attendu, Gaston Mbengue dira que « les sénégalais sont pressés » mais d’être patients sur ce dernier mandat de Macky.