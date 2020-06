Amadou Ba ne court pas…il sert Macky Sall

Campagne contre le ministre des Affaires étrangères : Amadou Bâ, l’autre fidèle de Macky Sall à abattre

Le ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ fait partie des hommes à abattre en ce moment. Depuis que le Président de la République Macky Sall a été réélu en février, Amadou Bâ est régulièrement la cible d’individus disposés à obtenir son scalp. Comme d’autres personnalités de la République, pour un oui ou pour un non, ses adversaires n’hésitent à l’attaquer.

Des attaques qui frisent la sournoiserie. Pour mieux l’avoir, le mettre en mal avec le Président de la République Macky Sall, ses détracteurs brandissent le fait qu’il lorgne le fauteuil de ce dernier.

Hier dimanche, Amadou Bâ avait été invité par la TFM dans son édition spéciale. L’émission n’avait même pas encore été diffusée qu’il faisait l’objet d’attaques. Des attaques qui ont repris après sa diffusion. Amadou Bâ ne fait que payer sa loyauté ainsi que sa fidélité au Chef de l’Etat Macky Sall depuis que ce dernier l’a nommé ministre dans le gouvernement. C’était en septembre 2019.

Pour remercier le Chef de l’Etat de la confiance placée en lui et bien le lui rendre, Amadou Bâ s’est engagé à soutenir l’action de celui-ci auprès des populations sur le plan politique.

Lors dernières campagnes pour le Oui au référendum, pour la victoire de la coalition de Benno Bokk Yaakar (BBY) aux législatives et pour le triomphe massif du Chef de l’Etat Macky Sall à la dernière présidentielle à Dakar, Amadou Bâ s’est régulièrement investi sur le terrain. Est-ce, cet investissement et cet engagement sans faille qui lui valent tous ces mensonges sur sa personne ?

A ceux qui cherchent vaille que vaille à le dénigrer et à le mettre en mal avec le Chef de l’Etat, Amadou Bâ leur apporte pourtant une réponse sans équivoque. « Je me bats pour le président Macky Sall et pour la continuité de sa vision. La loyauté est une vertu sur laquelle je ne transige pas. Et c’est cette loyauté qui me lie au Chef de l’Etat. Et je pense que, si je suis encore dans le gouvernement, C’est parce que le président de la République me fait encore confiance ».

Une réponse qui aurait pu pourtant servir pour fermer la bouche de tous ceux qui le calomnient, mais qui ne veulent pas l’entendre de cette oreille. Car, ils veulent faire croire qu’Amadou Bâ court derrière le fauteuil présidentiel, alors que contrairement à tous ceux qui lui mettent des peaux de bananes dans son chemin et qui eux ont des visées cachées, lui sert le Chef de l’Etat Macky Sall.

La rédaction de Xibaaru