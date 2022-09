Amadou Bâ…un financier à la tête du gouvernement

Le suspens est levé ! Le décret nommant le nouveau premier ministre est tombé. Et c’est Amadou Bâ qui hérite du poste. Une nomination longuement attendue. Ce nouveau PM aura la lourde tâche de diriger la nouvelle orientation de l’Etat pendant les mois à venir. Mais qui est donc ce nouvel homme fort du gouvernement ? Xibaaru vous dresse son portrait.

Inspecteur des Impôts et Domaines, Amadou Bâ a fait toute sa carrière au sein de l’administration, comme haut fonctionnaire avant de devenir ministre de l’Economie, des Finances et du Plan en 2013. Et ministre des Affaires Étrangères (entre 2019 et 2020) toujours sous le magistère de Macky Sall.

Né en 1961, à Grand Dakar, il a obtenu son baccalauréat en 1980, un bac G2. Il suit des études économiques à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar d’où il sort, quatre ans plus tard, avec un diplôme de Maîtrise ès Sciences économiques, Option Gestion des Entreprises.

A 27 ans, il est breveté de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM). Auteur d’une brillante carrière professionnelle, Amadou Ba est également titulaire d’un Diplôme supérieur en Comptabilité et a eu à enseigner cette matière, à plusieurs promotions d’élèves inspecteurs de la section « Impôts et Domaines » de l’Ecole Nationale d’Administration et cela, depuis 1992.

Entre 1995-2000, il est chargé de d’enseignements au Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Sur le plan professionnel, l’actuel ministre de l’Economie et des Finances débute sa carrière à Diourbel avant d’être ensuite affecté à Thiès, ville où il a connu son épouse. Puis, il sera affecté au Centre des Services fiscaux (CSF) de Dakar Plateau.

Entre 1992 et 1994, il occupe le poste de Commissaire Contrôleur des Assurances à la Direction des Assurances avant de revenir à la Direction Générale des Impôts et Domaines en tant qu’Inspecteur Vérificateur à la Direction des Vérifications et Enquêtes jusqu’à 2002.

A partir de 2002, M. Amadou Bâ va diriger successivement le Centre des Grandes Entreprises et la Direction des Impôts avant d’être promu Directeur général des Impôts et Domaines en novembre 2006, poste qu’il occupe jusqu’au lundi 02 septembre 2013, date de sa nomination au poste de ministre de l’Economie et des Finances du Sénégal.

Amadou Bâ est aussi l’artisan du plan Sénégal émergent (PSE). Vue le contexte économique actuel, l’homme pourrait apporter des solutions considérables.

Sur le plan politique, Amadou Bâ a su laisser ses marques. Aux élections locales il était le coordonnateur national de Benno Bokk Yakaar et responsable APR aux Parcelles. Aux Législatives il devient le numéro 2 de la mouvance présidentielle.

C’est cet homme que Macky Sall a choisi pour diriger la primature.