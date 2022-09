L’APR de Kaolack rappelle à l’ordre Mimi Touré

Kaolack, fief de Madame Aminata Touré, s’est prononcé sur sa rébellion.

Sous la coordination de Abdoulaye Diop, par ailleurs responsable politique de l’alliance pour la République à Kaolack, l’ancienne présidente du Conseil Économique Social et Environnemental ne doit pas avoir cette posture au vu de tout ce que le président Macky Sall a fait pour elle.

Le porte-parole du jour de dire « nous commencerons naturellement par féliciter les sénégalais qui ont encore renouvelé leur confiance à S.E.M Macky Sall pour la majorité absolue obtenue à l’Assemblée nationale.

Nous félicitons, par la même occasion, le nouveau Président de l’Assemblée nationale M. Amadou Mame Diop pour sa brillante élection à la tête de l’institution.

Concernant l’actualité avec les sorties malencontreuses de Mme Aminata, Touré dite Mimi, la positionde l’APR Kaolack mérite d’être éclairée à tout bout de champ.

Poussant son argumentaire plus loin, l’ancien coordonnateur départemental de la Cojer d’inviter la Députée de présenter ses excuses au président Macky Sall » nous demandons solennellement à Mme Aminata Touré de présenter ses excuses au Chef de l’Etat Macky Sall et publiquement parce que c’est nécessaire.

Les propos de Mme Aminata Touré sont pires que ceux tenus par les opposants à l’endroit du chef de l’Etat.

Elle n’aurait jamais dû tenir de tels propos parce que, après tout, on ne doit pas tirer sur son « frère bienfaiteur ». Tout le monde sait que le Président de la République voue un grand respect et une grande considération à Mme Aminata Touré mais ces derniers temps cela semble être oublié par cette dernière que nous avons accueilli à Kaolack en 2016, période à laquelle j’étais Coordonnateur départementale de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) de kaolack , avec beaucoup de sacrifices car plusieurs responsables s’étaient mobilisés pour dire « Non ».

Et cela nous a valu des combats physique, médiatique, psychologique parce qu’on croyait que rien ne pouvait pousser Mimi à attaquer ou à se séparer de son « frère bienfaiteur » qu’est le Président Macky Sall. Mais la réalité est autre aujourd’hui.

C’est pourquoi nous portons à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que si Mimi ne présente pas ses excuses au Président.

Face à la posture radicale de Mimi Touré, Abdoulaye Diop et ses camarades de kaolack se démarquent de cette dernière « Macky Sall, suite à ses propos pas du tout catholiques et indignes d’un responsable de sa trempe, nous nous démarquons d’elle et de toutes les actions qu’elle posera dans l’avenir. Et il est important de noter que le problème de Mimi Toure est bel et bien son entourage actuel ; certes elle est une grande intellectuelle mais elle est entourée de « quelques têtes brûlées » qui lui font croire qu’elle peut utiliser l’appareil Benno Book Yakkar pour accéder au palais.

A Mimi, nous lui disons de se ressaisir et de retrouver sa sérénité qu’on lui témoignait avant qu’il ne soit trop tard. D’ailleurs Cette levée de boucliers de l’APR doit faire réfléchir à l’honorable députée Aminata Touré car elle était respectée avant sa sortie malencontreuse à l’endroit de la famille présidentielle ».

Revenant sur la déclaration de Mimi Touré qui soutient que le nouveau président de l’assemblée nationale est parenté à la première Dame, Abdoulaye Diop dégage en touche les allégations « pour terminer, nous affirmons, avec certitude, que M. Amadou Mame Diop n’a aucun lien de parenté avec la famille du Président, donc Mme Aminata Touré a été induite en erreur ; qu’elle rectifie en présentant ses excuses et la vie continue comme le disait l’autre « Ce n’est pas votre physique, votre compte en banque ou votre popularité qui fera de vous quelqu’un de bien. C’est votre cœur, votre humilité et votre intelligence ». lit-on dans le communiqué de l’APR Kaolack

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn