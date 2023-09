Le Sénégal, une nation connue pour sa stabilité politique et son engagement envers la démocratie, se prépare pour une élection présidentielle cruciale en 2024. Au centre de cette élection se trouve Amadou Ba, le Premier Ministre en exercice et candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). Son parcours politique, sa vision pour le pays, et son engagement envers le développement du Sénégal en font une figure majeure de cette campagne électorale.

Le Parcours d’Amadou Ba

Amadou Ba, originaire de Dakar, a forgé sa carrière politique au sein du parti au pouvoir, l’Alliance Pour la République (APR). Il a occupé divers postes ministériels avant d’être nommé Premier Ministre en 2021. Tout au long de sa carrière, Amadou Ba a acquis une réputation de gestionnaire efficace et d’homme politique pragmatique. Son expérience en tant que ministre de l’Économie et des Finances lui a permis de contribuer à la stabilité économique du Sénégal et à la réalisation de nombreux projets de développement.

La Vision d’Amadou Ba pour le Sénégal

Amadou Ba a clairement exposé sa vision pour le Sénégal dans le cadre de sa candidature à la présidence. Il met l’accent sur le renforcement de l’économie sénégalaise, la promotion de l’éducation et de la santé. Il s’engage également à promouvoir la jeunesse sénégalaise en créant des opportunités d’emploi et en investissant dans la formation professionnelle.

Un autre point majeur de sa plateforme est la consolidation des liens régionaux et internationaux du Sénégal. Ba souhaite renforcer les relations diplomatiques avec les pays voisins et les partenaires internationaux, ce qui pourrait stimuler le commerce et l’investissement étranger dans le pays.

Les Défis à Relever

La route vers la présidence ne sera pas sans défis pour Amadou Ba. Il doit convaincre les électeurs sénégalais de sa capacité à diriger le pays dans une période de changement et d’incertitude. De plus, il devra faire face à une concurrence féroce d’autres candidats qui ont également de solides antécédents politiques.

Amadou Ba incarne la politique du chef de l’État Macky Sall . Sa carrière politique impressionnante et sa vision pour le pays font de lui un candidat sérieux à la présidence en 2024. Les électeurs sénégalais auront l’occasion de décider s’il est le leader qu’ils estiment être le mieux placé pour guider le Sénégal vers le Sénégal Émergent déjà tracé par le Président Macky Sall. La course électorale promet d’être passionnante et importante pour l’avenir du pays.



Papa Abdoulaye Sy