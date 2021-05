Amadou Lam répond au sociologue Aly Khoudia Diaw

REPONSE AU SOCIOLOGUE ALY KHOUDIA DIAW « Amadou Ba est dans le cœur des Dakarois »…Par Amadou Lam

Dans une interview avec un media de la place le sociologue Aly Khoudia Diaw a estimé que « Sociologiquement, Amadou Bâ ne peut pas passer devant le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr pour la maire de Dakar ». Une analyse sociologique bornée aveuglée et dénuée de tout fondement. L’ancrage de l’ancien ministre des affaires étrangères dans le cœur des Dakarois est une réalité. A preuve, dans la capitale sénégalaise il a été d’un apport considérable et remarquable dans la victoire de Benno Book Yakaar aux dernières élections.

De tels propos sectaires et dangereux n’engagent que son auteur en opération commando et qui semble être atteint d’une cécité politique.la candidature d’Amadou Ba pour la maire de Dakar est un choix judicieux.de tous les potentiels candidats il est celui qui a le meilleur profil politiquement et professionnellement pour redorer le blason de la ville de Dakar et la placer au peloton des villes les plus propres et les développées de l’Afrique et du monde.

Même si la bataille de Dakar restera sans merci, l’ancien ministre Amadou Ba reste actuellement concentré dans la remobilisation des troupes, l’élargissement des bases et la massification pour une victoire éclatante de la coalition Benno Book Yakaar à Dakar au soir du 23 janvier 2022.

Amadou Lam- Mackyste

Vive le président Macky Sall

Vive la coalition Benno Book Yakar

Vive l’Apr