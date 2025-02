Ameth Diallo invite Sonko et Diomaye à « purger l’administration des fonctionnaires prédateurs »

Sonko et Diomaye doivent jouer contre leur propre caste pour sauver le Sénégal.

Depuis 1960, le Sénégal est pris en otage par une caste bien installée : les énarques, en particulier les hauts fonctionnaires de l’administration centrale et territoriale. Inspecteurs des impôts et domaines, cadres du Trésor, ambassadeurs, douaniers, magistrats, préfets, sous-préfets… tous occupent des positions stratégiques et concentrent entre leurs mains une part disproportionnée du pouvoir et des ressources de l’État.

Bien plus que les politiciens élus qui se succèdent au pouvoir, ils sont les véritables comptables du bilan général du pays. Car si les dirigeants changent, eux restent, perpétuant un système où l’État fonctionne avant tout pour eux, verrouillant les réformes qui pourraient remettre en cause leurs privilèges, et maintenant un ordre bureaucratique inefficace qui freine le développement du pays.

Ils ont construit une administration à leur service, avec des salaires très avantageux comparés au reste de la population, des fonds communs injustifiés, des logements gratuits, des véhicules avec chauffeurs, des frais de mission exorbitants, et un accès privilégié aux terres et aux ressources de l’État.

Pourquoi Sonko et Diomaye doivent mener cette bataille ?

Si Ousmane Sonko a bâti sa popularité, c’est parce qu’il a déclaré qu’en 15 ans de carrière comme inspecteur des impôts, il n’a jamais détourné un seul franc.

Pourquoi cette déclaration a-t-elle tant marqué les Sénégalais ?

Parce que tout le monde sait que dans l’administration, le détournement reste un vrai problème.

Dans une entreprise privée, personne ne se vante d’avoir travaillé 15 ou 50 ans sans voler, car il est presque impossible d’y détourner des fonds sans être immédiatement licencié.

Mais dans la fonction publique, c’est l’inverse. Les rares fonctionnaires honnêtes sont perçus comme des exceptions.

Aujourd’hui, on parle de traquer les politiciens corrompus, mais qui va s’attaquer aux fonctionnaires corrompus qui pillent l’État depuis 60 ans ?

Qui va s’occuper de ces directeurs de régies financières qui s’enrichissent en silence ?

L’affaire Tabaski Ngom en dit long sur leur capacité de nuisance. Si elle-même n’avait pas porté plainte contre Moustapha Diop, cette affaire aurait pu passer entre les mailles du filet.

Qui va poursuivre ces hauts cadres administratifs qui changent d’allegeance à chaque alternance, mais continuent de détourner l’argent public ?

Si Sonko et Diomaye veulent réussir, ils doivent :

Purger l’administration des fonctionnaires prédateurs.

Supprimer tous les privilèges injustifiés.

Remettre l’État au service du peuple et non d’une élite bureaucratique.

Pendant que le peuple s’appauvrit, que les jeunes fuient le pays par milliers, eux continuent de s’enrichir sur le dos de la République.

Depuis l’indépendance, les mêmes fonctionnaires dirigent le pays dans l’ombre, quel que soit le président élu.

Mais où sont les résultats après 60 ans ?

Le Sénégal est toujours un pays sous-développé.

Le chômage explose.

L’éducation et la santé sont dans un état lamentable.

La dette de l’État est hors de contrôle.

Pendant ce temps, les hauts fonctionnaires ne connaissent pas la crise.

Pourquoi ce système existe-t-il ?

Parce qu’il a été hérité de la colonisation.

À l’époque, la France offrait des privilèges incroyables aux fonctionnaires qui acceptaient de venir travailler en Afrique :

Salaires très élevés pour compenser l’éloignement.

Logements de fonction gratuits.

Primes et indemnités multiples.

Il fallait convaincre les fonctionnaires français de venir travailler dans des colonies qu’ils considéraient comme des territoires hostiles.

Mais en 1960, après l’indépendance, les élites africaines ont décidé de conserver ce système pour elles-mêmes.

Les privilèges ont été transférés des colons aux fonctionnaires africains.

Aujourd’hui encore, les fonctionnaires sénégalais vivent mieux que la majorité de la population, alors que le pays ne produit presque rien.

Le pire ? Ils refusent toute réforme qui pourrait toucher leurs intérêts :

Ils bloquent la suppression des fonds communs.

Ils sabotent les tentatives de réduction du train de vie de l’État.

Ils s’opposent à tout contrôle sur leurs privilèges.

Aujourd’hui, Diomaye, Sonko et les autres sont au pouvoir.

Ils ont vu ce système de l’intérieur, ils savent comment il fonctionne, mais surtout :

Ils l’ont dénoncé pendant des années.

Maintenant qu’ils ont les clés, ils doivent faire un choix historique :

Se battre contre leur propre caste pour sauver le Sénégal.

Protéger leurs anciens collègues et devenir des traîtres à leur propre discours.

Le Sénégal ne peut pas avancer avec une administration inefficace et corrompue.

On ne peut pas changer un pays avec les mêmes méthodes, les mêmes hommes et la même mentalité bureaucratique.

Les fonctionnaires et les énarques ont eu 60 ans pour développer le Sénégal.

Ils ont échoué.

Sonko et Diomaye n’ont pas droit à l’erreur.

Le Sénégal ne leur pardonnera pas de s’être laissés corrompre.

Ils ont une chance historique de faire ce que personne n’a jamais osé faire :

Démanteler la caste des hauts fonctionnaires qui pillent ce pays depuis l’indépendance.

C’est le combat de leur vie.

S’ils échouent, le Sénégal restera bloqué dans la pauvreté.

S’ils réussissent, ils entreront dans l’Histoire comme les hommes qui ont sauvé leur pays.

Le choix leur appartient.

Ameth DIALLO

Coordinateur national de Gox Yu Bees