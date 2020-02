Aminata Mbengue Ndiaye réitère l’ancrage du PS dans la mouvance présidentielle…

Aminata Mbengue Ndiaye n’entend pas se démarquer la ligne de conduite du défunt secrétaire général du Parti Socialiste, Ousmane Tanor Dieng. Elle a réitéré devant le président Macky Sall et les militants venus rendre un vibrant hommage à OTD, « l’ancrage du Ps » dans Benno Bokk Yaakar.

« Comme le voulait Ousmane Tanor Dieng, je réitère ici au président de la République, Macky Sall, l’ancrage de notre parti (Ps) dans la mouvance présidentielle », confie la nouvelle secrétaire générale du parti.

« J’ai bien noté le message du parti, réagit Macky Sall. Message d’engagement confirmé. Message on ne peut plus clair sur l’arrimage du Parti socialiste dans la coalition de la majorité présidentielle. Je voudrais vous dire qu’en ce qui me concerne, mon engagement ne fera jamais défaut », jure Macky Sall qui a fait part de sa « satisfaction » à l’égard des responsables socialistes dans le gouvernement et les autres institutions de la République.