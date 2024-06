Ce candidat n'aime pas Macky et déteste Mimi Touré (à droite)

Aminata Touré : « Macky Sall aurait été beaucoup plus utile en Afrique »

L’ex-chef de l’État sénégalais, Macky Sall, a été nommé Envoyé spécial et président du Comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P). Une nomination qui n’enchante pas l’ancienne Première ministre Aminata Touré. Elle considère que le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye aurait été beaucoup plus « utile en Afrique ».

À l’en croire, le fait que Macky Sall travaille pour l’actuel président français Emmanuel Macron serait une « collusion ». « Je pense qu’il aurait été beaucoup plus utile en Afrique. Il y a tellement de thèmes sur lesquels il aurait pu travailler en tant qu’ancien président. C’est mon appréciation, mais c’est son choix à lui. Mais je crois que c’est la toute première fois, peut-être même dans le monde, qu’un ancien président se mette au service d’un de ses anciens collègues. Et il faut aussi relever le fait que je pense que nos présidents doivent avoir un droit de réserve parce qu’ils ont été commandants en chef de nos armées. Donc, ils sont détenteurs de nos secrets militaires. Ils connaissent la cartographie de nos ressources naturelles et tout ça devrait faire qu’ils soient en position de réserve », a précisé Mme Touré sur France 24.

Avant de poursuivre dans son propos repris par Seneweb : « D’autant plus que la loi, au Sénégal, leur accorde une indemnité pour qu’il puisse se passer d’exercices qui pourraient s’apparenter à de la collusion. Je ne pense pas que dans beaucoup de pays occidentaux ou dans aucun pays occidental, cela n’aurait pas été acceptable ».

Pour Aminata Touré, c’est assez particulier de voir un ancien président travailler pour son homologue français. D’autant plus que la France colonisait le Sénégal. « Nous avons des relations diplomatiques d’habitude, même avec la France, avec beaucoup d’autres pays. Mais nous restons un pays souverain que notre ancien président, comme je l’ai dit, était détenteur de nos secrets militaires, de la cartographie de nos ressources naturelles, qu’il se mette à disposition d’un autre pays, en plus, le pays qui nous a quand même colonisés. En tout cas, pour moi, c’est une position que je n’aurais jamais envisagée de lui d’ailleurs, parce que je l’ai connu panafricaniste, etc. », a insisté l’ancienne responsable à Benno Bokk Yaakaar.