Samba Sy : « Ce gouvernement est fébrile… »

Secrétaire général du Parti de l’indépendance et du travail (PIT), par ailleurs ancien ministre sous Macky Sall, Samba Sy a déclaré que le maître-mot qui caractérise les 3 premiers mois du nouveau gouvernement est la fébrilité.

«Ce gouvernement est fébrile. Et, cette fébrilité, elle est de mauvais aloi. Elle n’est pas de bons conseils. Quand on gère les affaires de la cité et qu’on a le destin de dizaines de millions de Sénégalais, on doit faire montre de tempérance et de lucidité », fait-il savoir dans l’émission « Politique en vérité » sur Radio Sénégal.

«Il y a beaucoup d’effet de manche et de démonstration et ce n’est pas de bon augure. Il faut réfléchir à ce que l’on dit, il faut réfléchir aux actes que l’on pose, il faut de la contenance, de la mesure. Ce n’est pas encore le cas de ce gouvernement», a-t-il ajouté