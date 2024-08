Aminata Touré nommée…Mimi2024 remercie le Président Diomaye

Communiqué de presse du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (Mimi2024).

Remerciement au Président de la République.

Par décret Numéro 2024/1796 du 26 août 2024, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a bien voulu nommer notre leader, Dr. Aminata Touré au poste de Haut Représentant du Président de la République.

Touché par ce geste, le Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (Mimi2024) remercie solennellement Monsieur le Président de la République pour cette marque de confiance à l’endroit de son leader Mme Aminata Touré qui est, comme le prouve son riche parcours, une personnalité politique très expérimentée, moderne et ouverte d’esprit. Des Nations Unies où elle a occupé le poste de Directrice des Droits Humains du FNUAP au Sénégal où elle a été respectivement Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental et Député à l’Assemblée nationale, Mme Aminata Touré a accumulé autant d’expériences tant sur le plan national qu’international.

En décidant de la nommer Haut Représentant du Président de la République, le Chef de l’Etat permet ainsi à Mme Aminata Touré de participer activement à la matérialisation du Projet systémique de notre pays qui tourne essentiellement autour de la restauration de la Démocratie, de l’Etat de Droit et de l’avènement d’un Sénégal souverain, juste et prospère.

Fait à Dakar le 29 août 2024

Le Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (Mimi2024)