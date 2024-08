Indiscipline et insécurité : Serigne Mbacké Ndiaye écrit au ministre de l’Intérieur

Objet : Lettre ouverte au ministre de l’Intérieur relative à l’insécurité et à l’indiscipline Monsieur le Ministre,

La situation sécuritaire et disciplinaire de notre pays nous interpelle aujourd’hui plus qu’hier. J’en avais parlé à certains de vos prédécesseurs, je l’ai évoquée plusieurs fois à travers les médias. Cette fois, je prends les Sénégalais à témoins, et mieux encore, j’implique les Sénégalais dans ma démarche, pour vous demander de prendre en considération les mesures que je soumets à votre bienveillante attention.

En effet, Général Ministre, l’insécurité galopante inquiète tous nos compatriotes. Pourtant, la compétence et l’efficacité de nos Forces de Défense et de Sécurité ne sont plus à démontrer. Cependant, la Police et la Gendarmerie sont limitées dans leurs actions par des effectifs insuffisants et par des quartiers où l’éclairage fait défaut. C’est pourquoi je suggère que nos valeureux militaires soient mis à contribution. Même si la sécurisation intérieure n’est pas la mission première de l’Armée, nous devons appliquer le principe selon lequel « à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ». À ce sujet, je vous donne un exemple :

Les militaires peuvent être déployés dans toute la banlieue de la région de Dakar, de Bargny aux Parcelles Assainies, tous les jours, de 19h à 7h du matin, avec des patrouilles dans toutes les zones. Ainsi, les Policiers et Gendarmes pourraient occuper le reste du territoire pour la même mission, de la même manière.

Le deuxième point qui me paraît important est l’heure de déploiement des Policiers et Gendarmes, qui sont plus présents dans les rues le jour que la nuit. Pourtant, il est préférable de voir un véhicule non conforme passer entre leurs mains qu’un voleur ou agresseur qui s’échappe après avoir commis un forfait. Je pense donc qu’il faut inverser la tendance : que nos FDS soient plus présentes la nuit que le jour.

Le troisième aspect qui me semble crucial est le comportement des conducteurs de véhicules et de motos, qui est déplorable. Il est inadmissible que des véhicules en surcharge circulent librement de jour comme de nuit sans que personne ne réagisse.

En ce qui concerne les conducteurs de motos, il s’agit de les organiser en les dotant de gilets et de plaques d’immatriculation. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas dans cette profession seront écartés.

Il est évident que les motos et les livreurs sont nécessaires dans notre société. Il n’est pas question de les interdire mais de les organiser. Vous verrez qu’à Paris, la Mairie met à la

disposition des populations des vélos pour se déplacer, juste pour dire que ces moyens de transport sont entrés dans nos mœurs.

Enfin, il me paraît indispensable de reprendre le changement des plaques d’immatriculation des véhicules, suspendu à cause du Coronavirus (COVID-19). Ces nouvelles plaques permettront de mettre hors d’usage tous les véhicules inaptes qui causent des accidents à longueur de journée.

J’ajoute deux faits dont on ne parle pas souvent mais qui posent de sérieux problèmes : l’utilisation de TikTok et la vente de boissons alcoolisées dans les grandes surfaces et stations d’essence. Ces dernières sont inondées la nuit, à des heures tardives, de jeunes, de mineurs, et de filles, offrant ainsi un spectacle désolant. Personne ne réagit.

Voilà, Général Ministre, la réflexion que je vous livre, mais que je tiens à partager avec tous les Sénégalais dont la sécurité vous est confiée.

Considérations distinguées et bien fraternelles,

Le Ministre

Serigne Mbacké Ndiaye