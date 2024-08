Bignona : Des étudiants de l’USSEIN en voyage d’étude à la ferme ECO FROM AFRICA

Pour promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant au niveau des territoires pour accompagner la transition agroécologique, il a été mis en place, dans le cadre de ce projet PEA PETTAL, un master agroécologie et systèmes alimentaires durables, ASAD qui concerne plusieurs universités dont l’université Amadou Moctar Mbow de Diamniadio, l’université Cheikh Anta Diop de Dakar ou encore l’université Gaston Berger de Saint-Louis et l’université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse, USSEIN et des centres de recherche comme l’Institut de Technologie Alimentaire, ITA et l’Institut Sénégalaise de recherche, ISRA.

L’objectif de ce master est de former des professionnels dans le domaine de l’agroécologie et systèmes alimentaires durables. Les étudiants de ce master reçoivent des cours théoriques dans les différentes universités mais il est plus que nécessaire d’allier théorie et pratique et c’est dans ce sens qu’une cinquantaine d’étudiants de l’université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse a effectué un voyage d’étude à la ferme ECO FROM AFRICA située dans à Soutou, un village de la commune de Tenghori, département de Bignona.

Accompagnées de leurs encadreurs dont le professeur Diégane Diouf, Directeur de l’UFR sciences sociales et environnementales de l’USSEIN, les étudiants ont été au contact pendant deux jours de la matière sous la conduite de Clément Sambou, responsable de la ferme. Dans cette ferme, les étudiants se retrouvent dans leur domaine puisqu’il y est pratiqué l’apiculture, l’arboriculture, le maraichage ou encore la pisciculture, l’agroforesterie et l’élevage entre autres. Ils ont alors beaucoup appris car ayant eu l’occasion de mettre en pratique leurs connaissances théoriques apprises dans les amphis.

Ils ont alors exprimé leur joie de se retrouver dans un environnement propice pour matérialiser et approfondir leurs connaissances dans leur domaine d’étude. Ce sentiment de satisfaction est aussi perceptible sur le visage des encadreurs qui ont remercié vivement le centre d’excellence africain en agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, CEA-AGRISAN qui a rendu possible ce voyage en plus des autres accompagnements fait à l’égard e ce master et des universités partenaires

Venus loin de leur base, les étudiants de l’USSEIN sont repartis de Soutou renforcés et leur conviction sur l’agroécologie a été consolidée et ils se mettent déjà dans la peau d’ambassadeurs de l’agroécologie car ils estiment que c’est la clé de la souveraineté alimentaire

L.Badiane pour xibaaru