Aminata Touré rend visite à Guy Marius Sagna et Cie

Ce samedi, le parlementaire Guy Marius Sagna et une dizaine de membres du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) ont été arrêtés alors qu’ils manifestaient devant l’Ambassade de Tunisie à Dakar. Aminata Touré a rendu visite au groupe sans succès.

« Je viens de me rentre au Commissariat Central de Dakar pour exprimer ma solidarité et m’enquérir de la situation de l’Honorable Guy Marius Sagna et de tous ceux qui ont été arrêtés ce matin lors de la remise d’une lettre de protestation à l’ambassadeur de Tunisie. Seuls leurs avocats peuvent avoir accès à eux nous a t-on dit. Ils doivent être libérés immédiatement! Il est temps de mettre un frein à ces intimidations et à cette dérive anti-démocratique du régime du Président Macky Sall », a réagi Mimi Touré sur Twitter.