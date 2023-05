Amnesty International alerte sur les conséquences de la surpêche…en Gambie

Amnesty International a alerté mercredi sur les « conséquences dévastatrices » de la surpêche sur la population locale en Gambie, petit pays d’Afrique de l’Ouest où la pêche occupe une part importante dans l’économie du pays.

La surpêche, liée aux activités des usines de farine de poisson et d’huile de poisson, et aux chalutiers industriels étrangers « porte atteinte aux droits socio-économiques et environnementaux des habitant·e·s, tout en les privant d’une source essentielle de protéines », indique un rapport de l’organisation.

La Gambie, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone perdent ensemble 2,3 milliards de dollars des Etats-Unis par an à cause de la pêche illégale, estime Amnesty International.

En Gambie, indique le document, trop de poissons pêchés servent à nourrir d’autres poissons et des animaux d’élevage à l’étranger.

« Les mauvaises pratiques de certains acteurs du secteur de la pêche nuisent à l’environnement et mettent à mal les moyens de subsistance de la population locale », a déclaré Samira Daoud, directrice régionale pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale à Amnesty International.

Elle a appelé le gouvernement gambien et les acteurs de la communauté internationale à s’assurer du respect de la réglementation nationale et internationale relative à la pêche: « il est crucial que la population locale puisse continuer de pêcher à l’aide de méthodes durables ». Les entreprises de l’industrie de la pêche doivent aussi rendre des comptes pour les préjudices causés, selon Amnesty.

L’étude d’Amnesty International a été menée entre juin 2021 et mars-avril 2022 à Banjul la capitale de la Gambie, et dans la région côtière de Sanyang, à la fois une zone touristique et un haut lieu de la pêche où est installée une grande usine de farine et d’huile de poisson.

Le rapport comporte les témoignages de pêcheurs, de commerçants et de propriétaires de restaurants travaillant à Sanyang, localité particulièrement touchée par la surpêche.

A Sayang, « la population locale est privée de son droit à un niveau de vie décent et de ses droits à la santé et à l’alimentation », a dit Mme Daoud.

Avec AFP