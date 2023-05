Le F24 exige la libération de Aliou Sané

La Plateforme des Forces Vives de la Nation F24 est très préoccupée par les scènes de violences qui se succèdent au Sénégal depuis de longues semaines annonciatrices d’une crise sans précédent dans notre cher pays. Elle dénonce les violences gratuites et la violation des droits de trois de ses membres en l’occurrence le leader de Gueum Sa Bopp, Bougane GUEYE, de Ousmane SONKO et de son vice Coordonnateur Aliou SANE. Le premier a été lâchement attaqué par des bandits à la solde d’un homme politique tapis dans l’ombre alors que le deuxième a été enlevé et conduit manu militari chez lui à la Cité Keur Gorgui où il est de fait séquestré en toute illégalité et en lui refusant systématiquement toute visite, même de ses avocats. Le troisième a été sévèrement gazé, brutalisé, arrêté et conduit au Commissariat où l’accès a été interdit à son avocat en toute violation des articles 5 du Règlement de l’UEMOA et 55 du Code de procédure pénale sénégalais. F 24 exige la libération immédiate et sans condition de ALIOU SANE et la cessation des violences exercées sur messieurs Ousmane SONKO et Bougane GUEYE.

F 24 constate avec regret l’apologie de la violence à travers la promotion d’une 3ème candidature du Président sortant, les multiples atteintes aux droits des citoyens qui alimentent les frustrations et qui expliquent la montée des tensions et le début de ce qui ressemble à une vendetta mortifère. La Plateforme rappelle à tous les citoyens que leurs actions doivent s’inscrire dans la recherche de la paix, notre principale ressource qui doit être préservée à tout prix. En outre, la Plateforme des Forces Vives de la Nations F 24 :

Appelle les autorités à revenir à la raison et à inscrire leurs actes et instructions dans la légalité, à cesser de violer les lois et les manœuvres manipulaires de l’opinion publique.

Demande aux Sénégalais d’éviter la violence et d’arrêter les destructions de biens qu’ils soient communs ou appartenant à des particuliers

Rappelle au Président Macky SALL que l’image du Sénégal, qu’il a l’obligation de sauvegarder est rudement écornée, la vitrine démocratique balafrée

Exige des autorités administratives et judiciaires un respect strict de la légalité ainsi qu’une prise en compte des enjeux de l’heure et, notamment, des conséquences de leurs décisions, actes et verdicts sur la paix civile et le devenir de notre chère Nation

Encourage la presse nationale et internationale à continuer à collecter et à diffuser l’information quelque soient les circonstances

Invite le Président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, à se prononcer sur le troisième mandat et sur la situation délétère, afin de juguler les périls en croissance.

Appelle les citoyens à se mobiliser pour le triomphe de la paix et de la vérité à travers les manifestations pacifiques qui seront prochainement organisées pour exprimer, à MACKY SALL et à son Gouvernement, notre désaccord total par rapport à son intention de nous imposer un troisième mandat qui est la source de toutes les dérives dictatoriales en cours et des réactions qui leur sont opposées.

Pour la paix au-dessus de tout et avant tout, tous pour la réussite du dialogue du peuple prévu le 31 mai au jardin public de l’Unité 11 des Parcelles assainies à partir de 17 heures.

Fait à Dakar, le 30 mai 2023

Le Comité Exécutif