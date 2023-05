La Princesse Astrid de Belgique soutient les neuroscience au Sénégal

En vue de l’amélioration de la détection et la prise en charge précoce de l’épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de la maladie mentale, des neurologues et des psychiatres seront formés. C’est ce qui ressort de l’audience accordée par la Princesse Belge au Professeur Amadou Gallo Diop chef du service de neurologie de l’hôpital universitaire de Fann, Professeur de Neurologie et de Neurosciences à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère de l’enseignement supérieur, en marge du forum sur l’Agropole-Centre tenu le jeudi 25 Mai dernier et auquel avait participé l’hôte du scientifique sénégalais.

En recevant Pr Gallo Diop, la Princesse Astrid avait à ses côtés son conseiller principal, le Professeur Paul Boon, Président de l’Académie européenne de Neurologie et le Professeur Rik Van de Walle, Recteur de l’université de Ghent en Belgique. A cette occasion, le compte rendu a été fait à Son Altesse, de l’Atelier organisé la veille, par Faculté de Médecine et en présence de son Doyen, le Professeur Bara Ndiaye et celles des Universités de Ghent et de Louvain. Les deux parties se sont accordées sur le renforcement d’une future collaboration et la mobilité des formateurs et des Apprenants Sénégalais et Africains francophones en post-spécialisations complémentaires, y compris les paramédicaux.

Plus de 230 médecins Africains se sont spécialisés en Neurologie à l’UCAD et au CHU Fann, depuis les années 60. Parmi lesquels le premier Neurologue Rwandais, de 2002 à 2006 et qui est devenu le pilier d’une équipe riche maintenant de huit (08) Spécialistes, dont cinq issus de Dakar. La Belgique vient d’installer dans ce pays d’Afrique centrale un puissant partenariat inter-universitaire et un programme des formations diplômantes en Neurosciences.

La princesse convaincue de la place de hub universitaire et de recherches que constitue le Sénégal depuis 1917, date de création de la première École de Médecine, ainsi que les Neuro-Caravanes, qui permettaient aux spécialistes d’aller à la rencontre des populations des régions, pour des soins décentralisés (initiative qui avait valu au Pr Diop, de se voir décerné le prix « Marteau d’or » par l’Academie européenne de Neurologie). L’objectif est de combler périodiquement les gaps en spécialistes en dehors des capitales Africaines. Cette initiative sénégalaise est maintenant reproduite dans d’autres pays africains par des experts qui ont été formés à Dakar et qui ont appris cette pratique durant leur séjour de 4 ans au Sénégal. La princesse et les universitaires Belges qui l’accompagnaient, ont été très impressionnés par toutes les initiatives courageuses dans ce sens, afin de mieux considérer la prévention des maladies non transmissibles, notamment neurologiques et les pathologies psychiatriques. Elle a salué et fortement soutenu la structuration programmée d’un cadre de coopération et de collaboration renforcées entre la Belgique et l’Afrique, notamment à travers les exemples du Sénégal et du Rwanda. La princesse Astrid a ainsi validé son patronage à la cérémonie de plusieurs conventions inter-universitaires et dans d’autres domaines, signées au cours de son séjour de cinq jours au Sénégal. Une attention particulière sera apportée par le système universitaire et hospitalo-universitaire Belge ainsi que l’académie européenne de neurologie, pour le développement de la formation post-doctorale et de la recherche en Neurosciences (particulièrement Neurologie, Neurochirurgie et Psychiatrie) tout comme la promotion des des actions communautaires au profit des populations excentrées par rapport à la capitale sénégalaise.

Ce sont donc de belles perspectives qui s’ouvrent dans ce domaine et qui viennent s’inscrire dans la puissante nouvelle dynamique à laquelle aura contribué la visite de la princesse Astrid accompagnée de près de 300 professionnels de plusieurs domaines, durant la semaine du 22 au 26 Mai 2023.