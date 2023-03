La Princesse Astrid de Belgique au Sénégal avec des investisseurs et des…

Coopération économique : Une mission belge conduite par S.A.R. la Princesse Astrid de Belgique au Sénégal

Une délégation d’entrepreneurs et d’investisseurs belges sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Astrid séjournera au Sénégal du 21 au 25 mai 2023. La mission commerciale conjointe, initiée par l’Agence belge pour le Commerce extérieur et réalisée dans le cadre de l’accord de coopération entre l’Autorité Fédérale et les Régions, s’articule autour d’un vaste programme visant à tisser des liens étroits avec les partenaires commerciaux sénégalais.

L’Etat fédéral belge accorde une haute importance à la coopération avec le Sénégal, considéré stratégiquement comme la porte d’entrée de l’Afrique. Un des pays les plus stables du continent. Son économie en plein essor depuis 2014 avec le PSE a créé une nouvelle dynamique de croissance. Des atouts probants sur lesquels s’appuient les autorités du Royaume pour renforcer la coopération entre les deux pays.

Ainsi, après la mission économique réalisée au Japon en décembre dernier, après la Côte d’Ivoire en 2017 puis le Maroc en 2018, le Sénégal sera le prochain pays en Afrique subsaharienne à accueillir une mission belge d’une telle envergure conduite par Son Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique, en représentation de Sa Majesté le Roi.

La délégation sera composée de près 400 personnes représentant 155 entreprises belges évoluant dans des secteurs d’activités différents, avec une présence remarquée des entrepreneurs issus de la diaspora sénégalaise établie en Belgique, note M. Ivan Korsak, Conseiller Économique et Commercial à l’Ambassade de Belgique au Sénégal.

Le Fonds Souverain belge sera présent tout comme la Fédération des Entreprises Belges, une vingtaine d’institutions académiques universitaires, des Hautes Écoles, une série d’organisations et d’investisseurs belges. Un accent particulier est mis en particulier sur les secteurs prioritaires tels que ceux de la logistique (portuaire) ; des industries pharmaceutique et biotechnologique; de l’agroalimentaire; des énergies ; des Industries culturelles et créatives, des loisirs et du tourisme, de la construction et des Ingénieries, des technologies propres, des Chambres de Commerce, de l’éducation et des associations etc….

L’année dernière, le fichier des exportateurs de l’Agence pour le Commerce extérieur a recensé 1.095 entreprises belges exportant vers le Sénégal et 2.045, manifestant des signes d’intérêt pour ce marché. Pour la tenue de cette mission d’une portée économique considérable pour les deux pays, l’Ambassade du Sénégal en Belgique, au Luxembourg et auprès de l’Union européenne ne ménage aucun effort.

D’ailleurs, Son Excellence Baye Moctar Diop, Ambassadeur dans le Royaume, a salué l’intérêt et la portée de cette mission qui trouvera un dispositif d’accueil pour un séjour flamboyant de Son Altesse Royale et de sa délégation d’entrepreneurs et d’investisseurs.

Pays fertile à l’investissement, de réelles perspectives économiques qui permettent de commercer s’ouvrent pour les deux pays.

Cette mission économique belge en République du Sénégal de mai prochain est organisée par l’Agence pour le Commerce extérieur en étroite collaboration avec les trois agences régionales de promotion du commerce extérieur et des investissements à savoir hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise, le Flanders Investment and Trade (FIT) en Flandre et l’Agence wallonne à l’exportation et aux Investissements étrangers (AWEX) avec le soutien du Service Public Fédéral des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

En plus du Gouvernement fédéral, le Sénégal entretient des relations de coopération avec ces différentes entités fédérées belges.

Jamil Thiam, Bruxelles