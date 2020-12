Amoureux (se) et infidèle…Est-ce possible ?

Peut-on être amoureux ou amoureuse et être infidèle ? Une question compliquée mais qui peut retrouver sa réponse dans cette aventure…

Récemment, alors que je faisais une escale à Washington DC, j’ai décidé d’aller sur Twitter afin de me divertir en attendant l’arrivée de l’avion. Je suis alors tombé sur des tweets de Nicki Minaj qui donnaient des conseils pleins de bon sens à ses fans. J’étais d’accord avec l’ensemble de ses propos jusqu’au moment où elle déclara que lorsqu’on aime, on ne trompe pas. J’avais envie de dire à madame Minaj qu’elle a tort, mais j’avais trop la flemme. J’ai donc continué à vaquer à mes occupations comme si de rien n’était.

Arrivé à la maison, je reçus des textos d’une amie qui me posait un tas de questions sur l’amour et l’infidélité. J’essayai de comprendre pourquoi elle manifestait autant d’intérêt sur ces sujets, mais elle refusa de donner davantage de détails sur les problèmes d’infidélité dans l’amour. À force de poser des questions, je parvins à avoir une vague idée de ce qui se tramait en coulisses. En gros, un homme nouvellement marié venait de tromper sa femme et mon amie Laetitia était traumachoquée, car dans sa tête, l’amour et l’adultère sont incompatibles. Tout comme Nicki Minaj, elle est convaincue que lorsqu’on aime, on ne trompe pas.

Il n’en fallait pas plus pour que je reconnaisse l’œuvre de Dieu. Alors que je galérais pour trouver de l’inspiration, il venait de me servir, sur un plateau en argent, le genre de sujet dont mon lectorat raffole.

Est-ce qu’on peut être amoureux et tromper sa partenaire? La réponse est oui. Est-ce que cela signifie que l’adultérin n’est pas amoureux? La réponse est non. Je sais que ça peut sembler paradoxal. C’est la raison pour laquelle, dans les prochains paragraphes, je vais vous donner les raisons qui incitent les hommes à aller voir ailleurs bien qu’ils soient amoureux et heureux en couple. Pourquoi le font-ils?

Parce qu’il est possible d’aimer plusieurs personnes en même temps

Il n’y a pas très longtemps, les hommes et les femmes vivaient heureux. Les relations n’étaient pas exclusives, donc ils s’accouplaient librement. Il n’y avait pas de règles, donc un homme pouvait coucher avec qui il voulait, quand il voulait. Le problème, c’est qu’un homme de 50 ans, actif sexuellement depuis l’âge de 14 ans, pouvait être le géniteur d’un millier d’enfants avec un millier de femmes différentes.

Cette situation devenait insoutenable, car l’augmentation de la population n’était pas proportionnelle à l’augmentation des ressources. Pourquoi était-ce problématique? Parce que pendant les périodes de vaches maigres, les plus vulnérables (c’est-à-dire les femmes et les enfants) mouraient. La survie de la race étant menacée, on décida de mettre en place des règles. La première règle instaurée fut la monogamie, car elle allait limiter le nombre d’enfants par homme.

Pourquoi je vous dis ça? Parce que la monogamie est contre nature. C’est juste un concept récent qui a été mis en œuvre pour contrôler les naissances. N’écoutez pas ce que vous disent les apologistes de la monogamie : il est possible d’aimer plusieurs personnes en même temps.

Parce que les hommes aiment conquérir

Les hommes sont des êtres curieux. Ils aiment aller dans des contrées lointaines, rencontrer d’autres communautés et les asservir. Bref, les hommes sont des colons. L’infidélité, c’est leur nature. C’est dans leurs gènes. Il ne faut pas leur en vouloir.

Parce que les hommes aiment le danger et cet amour du risque leur mènera à leur perte

Nous connaissons tous des amis qui ont toujours des problèmes. Au début, on compatit, puis après une étude approfondie, on se rend vite compte qu’ils sont les artisans de leur propre chute. Les hommes excellent dans l’art de saboter les bonnes choses. Tout ce qui est interdit les attire. Il y a plein de mecs qui ne boivent pas une goutte d’alcool aujourd’hui, mais ils deviendraient des alcooliques si la prohibition était réinstaurée.

Parce que les hommes sont des nymphomanes

Le rappeur Jadakiss disait «Money doesn’t stop the greed». Moi je dis: «une seule femme ne peut pas satisfaire la libido d’un nymphomane». Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que l’appétit vient en mangeant. Plus on en a, plus on en veut. Vous connaissez des hommes riches qui ont une seule voiture? Pas la peine de chercher, ça n’existe pas. Une voiture, c’est suffisant, mais pourquoi se contenter d’une voiture alors qu’on peut en avoir trois? Pourquoi se contenter d’une femme, alors qu’on peut avoir plusieurs maitresses ? C’st le cas des infidèles

Parce que «A woman’s life is love. A man’s love is life».

Cette phrase extraite de la chanson Breakin’ my heart du groupe Little Brother peut avoir plusieurs interprétations. Moi j’ai choisi de l’interpréter ainsi :

« A woman’s life is love » signifie que les femmes sont des êtres altruistes. On a beau les blesser, elles continuent à nous aimer. Leur amour est inconditionnel et fidèle

« A man’s love is life » signifie que l’homme est un être foncièrement égoïste. Sa vie est basée sur la recherche perpétuelle du plaisir, et sa femme est très souvent la principale victime de ce mode de vie épicurien. Il a beau être amoureux, mais il continue à aller butiner ailleurs. Pourquoi fait-il cela?

…Parce que la société le lui permet

Malheureusement, nous vivons dans une société où :

la femme est censée fermer les yeux sur les indiscrétions de son mari infidèle et le pardonner lorsqu’il fait des enfants hors mariage

Or, toute femme qui ose tromper son partenaire est immédiatement répudiée. Elle devient une paria et jette ainsi l’opprobre sur tous ses descendants

Vous avez dit deux poids, deux mesures ?

Parce que Men are trash

La Bible dit que le seul cas de figure où le divorce est acceptable, c’est lorsqu’un des époux commet l’adultère en un mot est infidèle. La Bible est formelle là-dessus. Est-ce que ça décourage les hommes? Que nenni! Les mecs vont à l’église religieusement tous les dimanches matins, puis trompent leurs femmes éperdument dans l’après-midi. Des fidèles infidèles

Les hommes sont prêts à faire n’importe quoi pour satisfaire leurs pulsions sexuelles. Ils sont tellement égocentriques qu’ils sont prêts à mettre en péril leur carrière, leurs finances, leur santé et leur mariage pour quelques minutes de plaisir. Combien de familles ont été déchirées à cause de l’infidélité des hommes? Pas la peine de répondre. C’est une question rhétorique. Malheureusement, beaucoup d’hommes infidèlesmettent le vagin sur un piédestal, et ce sont leurs familles qui sont obligées de subir les conséquences de leur infidélité. Trash!

Tout aussi trash sont ceux qui iront dans la section des commentaires pour écrire : « Nous ne sommes pas tous pareils ». Mon frère, tu veux une médaille parce que tu es fidèle? Si tu ne trompes pas ta femme, c’est bien. Maintenant, assieds-toi et reste tranquille. Tu n’as pas besoin de monter à la barre pour défendre ton honneur car tu n’es pas sur le banc des accusés.

Hohipo