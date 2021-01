« Amul Bayyi » : Le nouveau clip pour redonner de l’espoir aux jeunes sénégalais

Les jeunes ont été durement touchés par la Covid-19. Mais aussi par l’émigration clandestine qui a fait de nombreuses victimes dans cette frange de la société. Pour leur redonner de l’espoir, des artistes Sénégalais ont trouvé la méthode.

Le morceau « Amul Bayyi » est une reprise du classique “Jamm“ des ténors Julien Jouga et Doudou Ndiaye Rose. Il donne un sens multidimensionnel à la chanson, à une autre époque et pour une autre cause, celle de la jeunesse, décimée par l’émigration clandestine.

Ce classique modernisé vise à inspirer les jeunes, en particulier les plus affectés par la pandémie et l’émigration à garder espoir durant ces temps compliqués, et à considérer cette crise comme une opportunité de repenser leurs vies et de donner de nouvelles orientations à leurs actions.