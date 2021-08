And Gueusseum déterre la hache de guerre en pleine 3e vague

Mesdames mesdemoiselles et Messieurs les journalistes!

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS/ Santé, s’inquiète de l’évolution exponentielle prévisible des cas de Covid-19 qui mène tout droit notre système de santé au bord de l’implosion. Rien ne sert de nier l’évidence, nous sommes dans le gouffre.

C’est la raison pour laquelle AND GUEUSSEUM en appelle aux populations pour le respect des gestes barrières et les invite à recourir au vaccin qui, pour le moment constitue, concomitamment, les seules parades disponibles pour contrer la pandémie en attendant la découverte éventuelle d’un médicament efficace contre tous ces mystérieux et macabres variants.

En sa qualité de sentinelle et dans son rôle d’avant-garde, l’ASAS, depuis le mois de février 2020, n’a jamais cessé d’alerter et de contribuer positivement au combat contre cette meurtrière pandémie. A cet effet, AND GUEUSSEUM continuera, en toute lucidité, à accompagner s’il le faut et s’insurger au besoin contre toute velléité de remise en cause de ses acquis syndicaux ou de la précarisation de la santé des masses populaires.

Dans son combat permanent pour un système de santé et d’action sociale cohérent, performant, résilient motivant et mobilisateur, plus préventif que curatif, AND GUEUSSEUM déplore la verticalité de la prise en charge de la Covid-19 noyée dans un discours populiste d’approche communautaire sans contenu réel et dépourvue de moyens de lutte conséquents et idoines.

L’ASAS, tout en appréciant très positivement les énormes investissements en infrastructures et en équipements visant à combler les déficits, considère que les ressources humaines du MSAS ne doivent plus se nourrir que d’honneur dans cette guerre sans précédent et méritent un meilleur sort que celui qu’elles vivent, la mort dans l’âme, car environs 25% des travailleurs sont déjà infectés par le Covid et la liste de ceux qui nous ont quitté continue de s’allonger. A tous ceux qui nous ont quitté, nous nous inclinons pieusement devant leur mémoire.

Pourtant, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, déclare, sans sourciller, que le personnel aurait perçu sept (07) milliards de primes de Covid-19 oubliant délibérément de donner des indications sur la clé de répartition de ces fonds.

D’ailleurs même si cela était exact, que représentent 07 milliards (à peine 05 %) sur les 105 milliards dédiés à la lutte, si non une aumône à la limite qui divise le personnel des collectivités territoriales, de l’institut Pasteur et de Hôpital Principal de Dakar entre autres par son caractère modique, aléatoire, inéquitable, partial et injuste pour les risques et les tâches urgentes et interminables pendant que les Infirmiers Chefs de Poste, les ASC, les Bandienou Gox et relais communautaires, dont il se gargarise, n’ont vu ni la couleur de l’argent ou le moindre kit alimentaire distribué même à des non ayants droits.

Par ailleurs, AND GUEUSSEUM rappelle à l’opinion certains actes qu’elle considère comme de la provocation et une volonté manifeste de perturbation du climat social au moment où les populations et les travailleurs de la santé croupissent sous les effets pervers de la Covid.

En effet, après la première réunion avec Monsieur le Directeur général de la Fonction publique tenue le 21 mai 2021, aucune autre rencontre sectorielle ne s’est tenue en dehors de celle provoquée par le DRH/MSAS sans suite.

En plus, depuis l’adoption du décret portant régularisation de la situation administrative des Techniciens supérieurs de santé (TSS) le 05 mai 2021, le Ministre de la santé traîne les pieds pour la prise de l’arrêté ministériel qui doit organiser la formation complémentaire de ces TSS en vue de leur reclassement.

Au même moment, l’Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Sociale (ENDSS) vit dans un statuquo incompréhensible du fait d’une guéguerre chronique entre le Cabinet du ministère, la Direction de l’ENDSS et la Direction des ressources humaines du MSAS au point qu’aucune perspective de formation initiale des infirmiers d’Etat et des Sages-femmes d’Etat ne pointe à l’horizon surtout avec l’absence de quotas cette année de même que les filières en Master. Cette guéguerre devenue un secret de polichinelle prive le pays de spécialistes en anesthésie-réanimation, néphrologie, en soins infirmiers et obstétricaux, en imagerie médicale, en administration, en hygiène etc. et hypothéquant de fait la carrière des techniciens supérieurs dont le pays a tant besoin.

AND GUEUSSEUM déplore aussi les engagements sans suite du Directeur des ressources humaines du MSAS sur l’augmentation de l’indemnité d’itinérant, la formation des Assistants infirmiers et fustige l’imbroglio dans les examens de sortie dans les filières infirmière et sage-femme, la réforme du Comité de Développement Sanitaire (CDS) de même que l’indigence de l’inspection des écoles de formation en santé dont son département est entièrement responsable. Et quid des dernières cohortes de formation e-learning des infirmiers et sages-femmes en souffrance à cause d’un gap de financement accusé avec AMREF.

Mais ce laxisme est, à la limite, normal dans un ministère médicalisé à outrance, devenu un dortoir ou un mouroir de décrets et arrêtés profitables au personnel paramédical. Si non comment comprendre tous ces décrets qui ne sont pas du tout appliqués. On peut citer entre autres :

 Le statut du personnel des Etablissements publics de Santé attend un arrêté d’application depuis 2016 ;

 Le décret créant le conseil de l’Ordre National des Sages-femmes ;

 L’érection des directions régionales de la santé et de l’Action sociale et la réforme du district sanitaire ;

 Les projets de décrets portant érection de l’ENDSS et de l’ENTSS en écoles doctorales ;

 Le projet de décret de l’Ecole des ingénieurs en maintenance hospitalière de Diourbel.

 La loi sur la transfusion sanguine ;

 La loi sur la Médecine traditionnelle ;

 La loi d’orientation familiale et la loi d’orientation familiale ;

 L’érection du Centre Talibou DABO en EPS non hospitalier ;

 L’érection du village psychiatrique de Kénia (Ziguinchor) en EPS psychiatrique Régional

A la suite de l’évaluation de la tournée nationale d’information et de mobilisation sur les 12 points et à au décryptage de l’immobilisme et des manœuvres dilatoires et en conséquence de tout ce qui précède, AND GUEUSSEUM déroulera des plans d’actions à partir de demain 04 août 2021 et ce, malgré les vagues et variants, pour la satisfaction de sa plateforme minimale revendicative et rend Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Action sociale responsable de la situation ainsi voulue et créée par lui et ses services incompétents de même que les autres démembrements de l’Etat concernés par le préavis de grève déposé le 12 avril 2021 couvrant la période du 11 mai au 11 Novembre 2021.

Fait à Dakar, le 03 août 2021.