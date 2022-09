And Gueusseum suspend sa grève à cause du Gamou

« En raison du début des prières du Bourd et du Gamou, la grève est suspendue sur l’étendue du district sanitaire et à l’hôpital Abdoul Aziz SY Dabakh de Tivaouane. And Gueusseum demande aux camarades d’assurer correctement la couverture médico-sanitaire et sociale de cet évènement religieux phare durant toute la période », lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru.

Selon le document exploité par la rédaction, cette dispense ne concernerait que le district de Tivaouane. Toutes les autres régions sont invitées à continuer la grève.