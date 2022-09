Concertation sur la cherté de la vie : Les interrogations de Nicolas Bassene

CONCERTATION SUR LA CHERTE DE LA VIE AU SENEGAL : MANŒUVRES POLITICIENNES OU BLUFF D’UN POUVOIR AUX ABOIS?

L’effritement des voix du camp de la majorité et la perte des grands centres urbains lors des élections locales et législatives ont fini de sonner le déclic au président. Cela a conduit à la convocation d’une réunion présidentielle de lancement des concertations sur la lutte contre la vie chère qui s’est tenue, ce lundi 26 septembre 2022, à 16 heures, à la Présidence. Le 16 septembre 2022 où Macky Sall, dans son adresse à la nation, a donné le ton du nouveau gouvernement de combat. Dans son discours une de ses priorités aurait été la lutte contre la vie chère: la hausse des prix de denrées de première nécessité et aussi la cherté du loyer. Ayant été habitué à pareils soubresauts sans suite dans un contexte politique particulier comme celui auquel nous assistons présentement. N’est-il pas judicieux de nous demander si ces concertations ne sont-elles pas une autre manœuvre politicienne ou un bluff politique d’un régime en perte de vitesse ?

Depuis un certain temps voit la courbe de la cherté de la vie connaître une poussée inflationniste qui affecte considérablement les revenus des ménages et qui anéantit les efforts faits pour accroître le pouvoir d’achat des Sénégalais. En cela, l’Etat tente de nous bercer par la prise des mesures juridiques pour contrer ce phénomène. C’est dans ce cadre que nous pouvons enregistrer la fameuse loi sur le loyer. L’Assemblée nationale l’a adopté, en sa séance du mercredi 15 janvier 2014 et le Président de la République sans tardé l’a promulgué le 22 janvier 2014. Cette loi dont la teneur suit :

Article premier. – A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les prix des loyers des baux à usage d’habitation, à l’exclusion de ceux dont la fixation a été obtenue suivant la méthode de la surface corrigée, sont baissés ainsi qu’il suit :

– loyers inférieurs à 150.000 francs CFA : 29% ;

– loyers compris entre 150.000 francs CFA à 500.000 francs CFA : baisse de 14% ;

– loyers supérieurs à 500.000 francs CFA : baisse de 4%.

Art. 2. – La présente loi s’applique à tous les baux à usage d’habitation en cours.

Art. 3. – Toute violation de la présente loi expose son auteur aux sanctions prévues par la loi n°81-21 du 25 juin 1981 réprimant la hausse illicite du loyer des locaux à usage d’habitation.

Cette loi a suscité espoir en instaurant l’hilarité qui elle a été à son paroxysme du côté du « gor-gorlou » sénégalais. Hélas, cette mesure a fait feu de paille sans aucun effet dans la durée. Elle a même envenimé la situation. Chemin faisant, nous avons assisté à une hérésie face à la résistance des bailleurs à baisser le coût du loyer d’un côté et de l’autre côté, à l’incapacité de l’Etat de faire respecter la loi, à mettre en œuvre la relation gouvernement-société correspondante et à améliorer des stratégies d’application de la réglementation conformes au mode de gouvernance dans lequel le gouvernement est engagé.

C’est pourquoi la rencontre ayant réunie, autour du Président de la République, le Premier Ministre, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME ainsi que des spécialistes de ce ministère, les associations de consommateurs, le patronat, les associations de commerçants, les industriels, les acteurs portuaires, les acteurs des secteurs de la banque et des assurances dont l’objectif, à travers le lancement de ces concertations est d’apporter des réponses structurelles face aux préoccupations des sénégalais nous paraît être soit une manœuvre politicienne soit un bluff d’un pouvoir aux abois.

A Chaque concertation les idées très pertinentes sortent mais c’est dans l’application même où le gouvernement peine depuis les indépendances. Tout contre fait, ces concertations ont conçu un embryon en or après six heures de discussions avec les secteurs du commerce, de la consommation et de l’entreprise. Ainsi plusieurs lignes directrices devant servir de fil conducteur au gouvernement de combat sont dégagées. Il s’agit de :

– promouvoir le consommer local et influer sur le pouvoir d’achat

– supprimer des droits d’accise sur les corps gras appliquée aux industries huilières locales. – négocier avec le gouvernement pakistanais sur le riz brisé.

-renforcer le contrôle et les moyens matériels logistiques et humains pour une efficacité liée à l’application correcte de la réglementation économique.

– maîtriser les droits et les actions portuaires qui ont un impact aggravant sur les prix intérieurs et de voir comment décongestionner le Port autonome de Dakar.

– mettre en place d’un numéro vert opérationnel entre le ministre du commerce et la Sonatel pour informer de manière efficace, les usagers,

– mettre en place d’un système d’information d’alerte et de suivi des prix.

– renforcer le contrôle de proximité des prix.

– initier des concertations périodiques avec les commerçants (des importateurs jusqu’aux détaillants)



À cela s’ajoutent d’autres mesures d’ordre structurel, la réorganisation de la distribution par l’assainissement du circuit, la maîtrise du flux des produits et le respect des règles régissant l’information commerciale qui reste indispensable en matière de concurrence.

La relance de la production agricole et l’amélioration du cadre de gestion des filières (tomate, oignon, pomme de terre) et de la protection des revenus des producteurs, sans oublier la promotion du consommer local.

En résumé, s’appuyant sur l’historique des concertations au Sénégal qui se tiennent toujours dans un contexte politique particulier (position de faiblesse du pouvoir en place) et de l’inefficacités du suivi, contrôle et évaluation des décisions prises, nous osons dire que ces concertations sont typiquement politiques pour faire taire plusieurs contestations : l’affaire Barthélémy Dias, le cas Mimi Touré, la honte lors de l’installation des députés, les inondations sans solutions, entre autres.

En définitif, l’analyse les difficultés d’application rencontrées par l’Etat dans le cadre des lois et des règlements nous permet d’identifier l’incapacité l’Etat à respecter, à suivre et à évaluer les règles dans le cadre d’un mode de gouvernance juridico-hiérarchique malgré son pouvoir discrétionnaire de régulation de première ligne d’un côté. D’un autre côté, elle nous permet de constater une gouvernance par les émotions et par des slogans. Ceci est la suite logique de la situation confuse qui prévaut actuellement. La crise russo-ukrainienne ne vient-elle pas intensifier le « ma teyy » d’un système laxiste érigé en mode de gouvernance ?

Nicolas Silandibithe BASSENE