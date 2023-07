Anniversaire : Le PS va célébrer Ousmane Tanor Dieng avec sobriété

Le Parti socialiste (PS) va commémorer, dans la sobriété, le 4e anniversaire de la disparition d’Ousmane Tanor Dieng le samedi 15 juillet 2023. Il est prévu des cérémonies de prières et de récitals de Coran à travers différents daara et lieux de culte à Nguéniène, Tivaouane, Dakar et Saint-Louis. Dans le même sens, la Secrétaire générale du parti, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, présidera une cérémonie de témoignages sur l’homme, le samedi à 15 heures, à la maison du Parti socialiste Léopold Sédar Senghor, en présence de tous les responsables et membres des instances, des mouvements intégrés et organisations spécialisées. Elle appelle tous les militants et responsables, partout où ils se trouvent, à se souvenir, dans une même communion de prières, de Ousmane Tanor Dieng