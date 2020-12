Ansoumana DIione : « Diouf Sarr est pire que Awa Marie Coll Seck »

Ansoumana DIONE : « Abdoulaye DIOUF SARR est pire que Awa Marie Coll SECK. »

Jamais le Sénégal ne connaîtra un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, plus nul et médiocre que Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR. Depuis quatre ans qu’il est à la tête de ce Département très vital, il n’a pu résolu aucun problème de santé des populations. D’ailleurs, cela ne constitue guère pour lui et son entourage, un quelconque souci. Le Problème des insuffisants rénaux et celui des malades mentaux, prouve à suffisance son manque de sérieux et de volonté à travailler pour la satisfaction des nombreuses demandes des citoyens, en matière de santé et d’action sociale.

Même avec la Covid-19, il n’a jamais été sincère dans la lutte, ce qui est à l’origine de cette seconde vague. Au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, il se comporte en dictateur, même face au personnel médical qui ne digère pas sa nomination à ce poste sensible. En vérité, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR est pire que son prédécesseur, le Professeur Awa Marie Coll SECK. Malgré ses divergences avec Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), elle ne lui a jamais interdit l’accès à ce service public.

En fait, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR ignore que le secteur de la santé et de l’action sociale n’est pas un terrain politique. Le fait d’avoir gagné la Mairie de Yoff et bénéficié de la confiance du Président Macky SALL, doit-il le conduire dans une folie de considérer ce Département comment étant sa propriété ? Qu’il se le tienne pour dit : un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale qui bloque un défenseur des malades mentaux devant la porte de ce lieu symbolique, après avoir empêché leur prise en charge, n’a plus sa place dans ce Ministère. Que le chef de l’Etat Macky SALL prenne alors ses responsabilités.

Rufisque, le 23 décembre 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)