Ansoumana Dione délivre le discours des malades mentaux

04 avril : le discours des malades mentaux errants ! (Par Ansoumana DIONE)

Chers concitoyens, jouissant de toutes ses facultés mentales,

En ce jour, 04 avril 2021, marquant la célébration du 61e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, nous, les malades mentaux errants du Sénégal, adressons à vous, notamment sur les réalités de notre pays. Jadis, nous étions une société de solidarité et Teranga, incluant ses différentes composantes, sans exception, dans le seul le bateau que nous partageons tous, en commun. Mais, depuis plusieurs années, vous, les individus dits saints d’esprits, vous ignorez toutes nos innombrables souffrances, comme si nous ne faisons plus partie de ce pays. Où est notre part du budget, voté chaque année, à l’Assemblée nationale ? Soyez sérieux !

Dans son adresse à la nation, ce 03 avril, le chef de l’Etat Macky SALL a invité à un examen des consciences. Egalement, il se dit favorable à un dialogue auquel nous, les malades mentaux errants, nous ne sommes pas les bienvenus. En vérité, c’est au Président de la République d’être, d’abord, conscient de sa mission de veiller scrupuleusement aux droits et intérêts de chaque citoyen, quelque soit sa situation, fut-il un malade mental errant. Un Sénégal pour tous, a-t-il dit ? Alors, pourquoi refuse-t-il de prendre en considération notre cas, devenu plus que préoccupant ? Pour rappel, tout le monde avait vu son épouse, la Première Dame Marieme FAYE SALL, apporter des précisions sur sa santé mentale. Ce fait inédit ne devrait-il amener le Président Macky SALL à s’intéresser véritablement à notre triste sort ?

Récemment, de violentes manifestations, avec plus d’une dizaine de morts et de nombreux blaissés, ont recoué notre pays qui, d’ailleurs, était la risée du monde, pour une affaire de viol, présumé. Qui sont à l’origine de cette folie monumentale, si ce n’est que vous, les citoyens dits normaux ? Maintenant, nous comprenons aisément pourquoi vous ne songez jamais à nous venir en aide, nous qui sommes les malades mentaux. Faites bien la remarque et vous trouverez, en vérité, qui sont les vrais aliénés de notre société. Aujourd’hui, tout le monde se plaint au Sénégal, à cause du chômage, de la misère, entre autres. Pourtant, nous sommes les mieux placés pour dénoncer nos difficiles conditions de vie, nous qui mangeons dans les poubelles et dormons à la belle étoile, sous la pluie, le froid, la chaleur et l’obscurité.

Pour la formation d’un gouvernement, vous ne pensez jamais à nous. Pourtant, nous sommes incapables de détourner l’argent du contribuable. Chez vous, le mensonge et l’hypocrisie règnent en maîtres. Pire, vous ne nous apportez une assistance qu’après la mort, survenue, généralement, dans la rue. Mêmes les animaux, domestiques ou sauvages, vivent mieux que nous dans ce pays, dit de droit. Aujourd’hui, nous sommes au nombre de trois mille à errer dans les rues. Ainsi, seulement un budget de deux milliards de francs CFA et la restitution de notre maison à Kaolack, suffiront pour notre prise en charge et notre réinsertion sociale. Alors qu’est-ce qui empêche à notre cher Président de la République, à nous tous, de bien vouloir penser à nous, après avoir annoncé des centaines de milliards pour l’emploi des jeunes ?

Chers concitoyens, nous sommes obligés d’arrêter ce discours, espérant retrouver notre dignité, d’ici au 04 avril 2022, si vous le voulez, bien sûr.

Rufisque, le 04 avril 2021,

Nous, les malades mentaux errants