Ansoumana Dione : « Des malades mentaux siègent auprès de Macky Sall »

Au Sénégal, l’équation des malades mentaux devient de plus en plus préoccupante. Partout, dans les villes et même dans les villages, trop reculés, l’on y retrouve des citoyens, ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales, errer, parfois, nus, au vu et au su de tout le monde. Mais, en réalité, ce triste spectacle désolant n’est que l’arbre qui cache la forêt et l’heure est grave.

Dans la plupart des secteurs d’activités et même dans l’administration, au niveau des forces de défense ou de sécurité, dans l’enseignement, leur présence ne fait l’objet d’aucun doute. Tenez-vous bien. Des malades mentaux siègent en Conseil des ministres, aux côtés du chef de l’Etat Macky SALL, avec tout ce que cette triste réalité représente comme danger pour le pays.