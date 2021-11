Ansoumana Dione fustige le comportement des politiciens

La politique, l’art de mentir ! (Par Ansoumana DIONE)

Certes, ailleurs, la politique est l’art de gérer la cité. Mais, ici, au Sénégal, malheureusement, la politique, c’est plutôt l’art de mentir. Le mensonge chez nous, a été érigé en règle par des hommes très hypocrites, qui ne s’intéressent qu’à leurs propres intérêts. Depuis 1960, les partis politiques ne font que profiter des ressources du pays au détriment de la population.

En vérité, le Sénégal est pris en otage par de grands menteurs et cela risque de nous plonger dans une réelle catastrophe, si l’on y prend garde. Dans de telles conditions inadmissibles, comment peut-on accorder au développement ? Plus on sait mentir, mieux on accède aux postes de responsabilités, d’où cette grave situation que nous vivons, présentement.

A cause du mensonge, le Sénégal est devenu un pays confus et désorganisé. Pour y remédier, il faudra bâtir le citoyen, à travers une bonne politique de santé mentale qui ne se résume pas seulement à la prise en charge des troubles mentaux. En clair, il s’agira de vaincre en nous, certains défauts dont : le mensonge, la méchanceté, la jalousie, l’hypocrisie, entre autres.

Depuis des décennies, personne n’a voulu m’écouter, moi, Ansoumana DIONE. Pire, beaucoup me prennent pour un malade mental, parce que tout simplement, ils sont incapables de se sacrifier pour la couche la plus vulnérable de notre société : les malades mentaux errants. Existe-t-il une chose plus précieuse sur terre que l’être humain ? Que l’on se dise la vérité !

Rufisque, le 07 novembre 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)