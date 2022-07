Ansoumana Dione : « L’opposition travaille pour Macky Sall »

Législatives de 2022 : l’opposition travaille pour le Président Macky SALL, selon Ansoumana DIONE.

En politique, le chef de l’Etat Macky SALL demeure et reste toujours le meilleur au Sénégal. Après quelques jours de campagne électorale, pour les législatives du 31 juillet prochain, l’opposition sénégalaise, dans son ensemble, a fini de montrer ses limites et son manque d’organisation, pour convaincre les électeurs. Dans leurs discours, la plus grande coalition, composée de Yewwi Askan wi et Wallu Sénégal, appelle à ne pas voter pour le camp présidentiel, Benno Bokk Yakaar.

En appelant au vote sanction contre le Président Macky SALL, ces partis de l’opposition manifestent clairement leurs carences, en terme de programmes. Pire, ils ne disent pas la vérité aux populations, en considérant une éventuelle défaite du pouvoir à un frein à la troisième candidature du chef de l’Etat. Et, si ce dernier remporte ces législatives, comme celà se dessine, présentement ? Qu’ils arrêtent de vouloir tromper l’opinion avec de tels arguments fallacieux.

En clair, ces élections législatives du 31 juillet 2022 sont évidemment celles du Président Macky SALL. D’ailleurs, cette opposition en très consciente et c’est la raison pour laquelle, elle tente de lui barrer la route, ce qui est déjà trop tard. Comment peut-elle amener les militants et autres sympathisants de la mouvance présidentielle à ne pas voter pour leur mentor ? Avec un tel discours, il serait dangereux d’octroyer à cette opposition, une majorité à l’Assemblée Nationale.

Rufisque, le 15 juillet 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)