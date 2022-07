Macky Sall à Saint-Louis…entre pertinence d’une visite et adversité

La capitale du Nord a accueilli le Chef de l’État, SEM Macky Sall, ce Jeudi 14 Juillet 2022.

Saint-Louis a réservé un accueil chaleureux à la première institution de la République. C’est aux environs de 10h que l’avion de commandement ( La Langue de Barbarie) s’est immobilisé sur le tarmac du nouvel aéroport de Saint-Louis. Le Président Macky Sall a été accueilli, à sa descente d’avion, par le premier Magistrat de la ville, M. Amadou Mansour Faye, coordonnateur départemental de la grande coalition présidentielle, accompagné de ses fidèles lieutenants.

Cette visite que d’aucuns ( par adversité et c’est très normal) qualifient d’inopportune, regorge de pleins de pertinence.

✓Inauguration de l’Aéroport International

L’Aéroport International Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis permettra de booster l’économie de la ville de Mame Coumba Bang.

Après trois années de travaux et un investissement de près de 23 milliards F CFA, l’inauguration officielle ce jeudi 14 juillet de cet aéroport flambant neuf ne connecte pas simplement Saint Louis au monde, mais relie à sa prestigieuse histoire, une région qui a toujours été un miroir des splendeurs.

Quel ne fut le bonheur des populations à l’annonce du nom donné à ce joyau: Ousmane Masseck Ndiaye. Ce digne fils de Saint-Louis, ancien Ministre et ancien Maire de la ville a tant fait pour sa ville, pour son pays.

Cette réalisation entre dans le cadre du développement du transport aérien Sénégalais qui vise à faire de notre pays le premier hub aérien de la sous-région, à travers un maillage du territoire en infrastructures aéroportuaires pour une exploitation optimale des potentiels économiques et régionaux. Elle vise aussi à capter le potentiel de trafic qui sera engendré par l’exploitation minière ( pétrole et gaz).

✓ Pose de la première pierre d’un hôpital de niveau 4.

Saint-Louis a longtemps décrié l’absence d’une structure de santé digne de ce nom. Ce ne sera bientôt qu’un très mauvais souvenir. Le Président Macky Sall vient de procéder à la pose de la première pierre d’un hôpital de niveau 4. Ce sera un complexe de bâtiments publics doté de 400 lits, dont 350 pour le public et 50 pour l’aile VIP. Cet hôpital qui sera construit selon les normes internationales sera doté d’une gamme complète de services médicaux et des installations adaptées pour des soins de qualité. Il offrira également des services spécialisés de pointe actuellement inexistants dans la région:

– Oncologie centrée sur les cancers du système digestif;

– Cardiologie;

– Neurochirurgie;

– Grands brûlés qui vient à son heure avec l’exploitation imminente du pétrole et du gaz;

– Un plan d’accompagnement et d’évacuation avec le support d’experts;

– Chirurgie reconstructive, entre autres.

Ce bijou sera doté de tous les conforts pouvant annihiler les tracasseries usuelles. Deuxième surprise: l’hôpital portera le nom de Me Alioune Badara Cissé. Ce fut l’émotion. L’ancien Médiateur de la République est un des illustres fils de Saint-Louis et voir une infrastructure de cette envergure porter son nom ne peut qu’être du baume dans le cœur.

✓ Inauguration de la digue de protection de la Langue de Barbarie

Les aléas des changements climatiques ( avancée de la mer, érosion du littoral…) plongent, depuis plusieurs décennies, les populations des quartiers qui jouxtent la mer, dans une hantise grandiose et une précarité extrême. C’est face à cette urgence que le gouvernement du Sénégal est intervenu en réalisant la digue de protection des quartiers de Guet-Ndar et de Ndar-Toute. C’est dans le cadre du Projet de Protection Côtière à Saint-Louis que ce projet est réalisé, avec l’appui de l’Agence Française de Développement, l’Agence de Développement Municipal de Saint-Louis, le Cadre de Concertation sur la Protection Côtière dirigée par la commune de Saint-Louis.

Cette digue qui s’étend sur 2175 mètres composée d’un noyau en sable, d’une couche filtrante en enrochements déposée sur du géotextile et couverte d’une carapace composée d’enrochements.

La digue a pour objectif de protéger rapidement les populations et les biens des quartiers situés sur la Langue de Barbarie, ce qui constituera un ouf de soulagement pour les populations riveraines.

Bien entendu, les éternels mécontents, ont aussitôt sauté sur l’occasion pour essayer encore de jeter le discrédit sur le Chef de l’État, qualifiant sa visite de gaspillage, de perte de temps. Que ferions-nous si nous n’avions pas d’opposants? Ils sont dans leur rôle, même si la plupart du temps ils déraisonnent, à la limite montrent une haine viscérale à l’endroit du Président Macky Sall. N’empêche que ce dernier travaille sans bruit car les actes qu’il a posés ici, à Saint-Louis, nous en connaissons la portée et l’utilité. La raison et l’honnêteté intellectuelle devraient interdire, aux consciences avisées, certaines bassesses consistant à pondre des contrevérités comme ceux-là qui n’ont qu’une seule mission: tout faire pour mettre en mal l’homme des grands chantiers avec les populations. C’est une véritable perte de temps et s’ils disposaient d’une petite once d’intelligence, ils auraient arrêté depuis longtemps car ils auraient compris que le Président Macky Sall ne travaille qu’à améliorer le quotidien des Sénégalais.

C’est au terme d’une visite pleine d’émotions et de satisfactions que SEM Macky Sall a quitté la ville de Mame Coumba Bang, comblé par l’accueil et l’hospitalité chaleureux qui lui ont été réservés par les saint-louisiennes et les saint-louisiens.

Bacary Seck