Ansoumana Dione : « Macky Sall est en fin de règne »

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Macky SALL, le 3e mandat et les malades mentaux ! (Par Ansoumana DIONE)

Que le chef de l’Etat Macky SALL se le tienne pour dit. Certes, il peut encore renier ses propos engagements, pris devant la nation, en présentant sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Mais, pour espérer une victoire à ce rendez-vous de choix du Président de la République du Sénégal, il devra, d’abord, obtenir la bénédiction des milliers de malades mentaux qu’il a arbitrairement privés de soins, depuis son accession au pouvoir en 2012. Ce qui ne sera donc pas possible.

Comment le Président Macky SALL pourra-t-il gagner cette présidentielle de 2024, après avoir causé autant de préjudices à la couche la plus vulnérable de notre société ? En réalité, il ne dispose même pas de bilan. Son mépris envers les citoyens souffrant de troubles mentaux, atteste son manque d’ambition pour notre nation. Aujourd’hui, la population sénégalaise est devenue plus malade, surtout au plan mental, sans qu’il ne prenne ses esponsabilités, dans ce sens.

De plus en plus, l’on assiste à de nombreux cas de suicides, sans oublier les meurtres perpétrés sur de paisibles citoyens, par des malades mentaux, visibles partout dans les rues de Dakar et autres grandes villes du Sénégal. En vérité, le Président Macky SALL apparaît comme un homme sans cœur, insensible aux calvaires des populations. Ainsi, il est en fin de règne et ce n’est point le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, ex-Maire de la Commune Yoff, qui lui dira le contraire.

Rufisque, le 27 février 2022,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)