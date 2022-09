Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Ansoumana Dione : « Macky Sall sait qu’il est à son second et dernier mandat »

2024 ou la grande bataille du Président Macky SALL face au peuple sénégalais ! (Par Ansoumana DIONE)

2024 sera, sans doute, une année de grande bataille entre le Président Macky SALL et les sénégalais. Du moins, s’il déclare sa candidature à cette élection présidentielle à laquelle iil ne devra pas participer, pour des raisons évidentes. En vérité, il risque de ne même pas organiser son départ, comme le Président Abdoulaye WADE l’avait bien réussi à le faire en 2012, en bon démocrate. En clair, la seule et unique option pour le Président Macky SALL, de sortir par la grande porte du Palais de la République, est de respecter ses propos, en renonçant à sa candidature pour 2024.

Aujourd’hui, des personnes mal intentionnées agitent l’idée d’une troisième candidature du Président Macky SALL en 2024, malgré l’engagement de ce dernier à ne point y prendre part. Qu’ils se le tiennent tous pour dit : le peuple sénégalais mérite un peu de respect de la part de ses dirigeants. En âme et conscience, le chef de l’Etat Macky SALL sait qu’il est à son second et dernier mandat de cinq ans, après un premier dont la durée était de sept ans. En 2024, s’il parle de sa candidature, le peuple aura affaire à un malhonnête, n’accordant pas d’importance au respect de la parole.

Il est évident que le peuple sénégalais souverain, fera face à la plus grande forfaiture, avec une éventuelle candidature du Président Macky SALL en 2024. Et, c’est le moment pour toutes les forces vives de la nation, d’élever la voix pour qu’il ne se présente pas à cette élection. Attention, il appartient au chef de l’Etat Macky SALL d’œuvrer pour la préservation de la paix et de la stabilité de notre pays, seuls citoyens étant habilités à choisir la personnalité à conduire leur destinée. 2024 risque d’être une année de tensions et tout dépendra de l’attitude du Président Macky SALL.

Rufisque, le 07 septembre 2024,

Ansoumana DIONE, Président du Mouvement « Jaamu Askan wi », candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024