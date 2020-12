Ansoumana Dione : « Macky Sall…meilleur homme politique sénégalais »

Le Président de la République, son Excellence Macky SALL, est classé meilleur homme sénégalais, de l’indépendance à nos jours, par l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). En guise de reconnaissance et pour la prospérité, Ansoumana DIONE et compagnie vont lui remettre ce titre honorifique, le dimanche 03 janvier 2021, à l’occasion d’une cérémonie, très sobre, vu le contexte particulier de Covid-19.