Ansoumana DIONE satisfait de la prise en charge des malades mentaux

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), s’est adressé, à l’occasion de cette fête de Karité 2020, aux malades mentaux pour qui il ne cesse de se sacrifier depuis l’an 2020. Voici, en intégralité, son message émouvant, rempli d’espoir, pour l’avenir de l’une des couches les plus vulnérables de notre société, notamment, en cette difficile période de pandémie du Covid-19.

Chers concitoyens, victimes de troubles mentaux dont la plupart est jusqu’ici abandonnée dans les rues ou enchaînée même parfois dans les foyers, faute de prise en charge médicale, nous venons, au lendemain de cette fête de Korité 2020, vous réitérer ainsi qu’à vos familles, longtemps désemparées, notre détermination à vous accompagner pour l’amélioration de vos tristes conditions de vie. En effet, cela fait vingt ans que nous nous battons, sans relâche, pour l’atteinte d’un tel objectif, désormais à notre portée, grâce à la compréhension et surtout la générosité d’un Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR dont le seul souci demeure et reste la réussite du chef de l’Etat Macky SALL, dans ce domaine.

Bientôt, les sénégalais qui souhaitaient votre prise en charge, verront leur vœu légitime se réaliser, tant pour votre bien-être que pour leur sécurité. Certes, nous avions subi beaucoup d’injustices, malgré la lourdeur et la noblesse de notre mission. Mais, malgré cela, courage en bandoulière, nous sommes restés debout, avec l’espoir et la conviction de vous faire sortir de l’enfer dans lequel vous vivez et dont personne n’est à l’abri. En vérité, nombreux étaient les ministres de la santé qui n’avaient pas songé à faire respecter vos droits inaliénables d’accès aux soins, tel que Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR est en train de le faire, aujourd’hui. C’est pourquoi, nous lui souhaitons plein succès pour l’atteinte des objectifs fixés par le Président Macky SALL.

Rufisque, le 25 mai 2020,

