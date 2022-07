Ansoumana Dione sur les législatives : « Aucune coalition ne s’intéresse aux malades mentaux »

Législatives de 2022 : aucune coalition ne s’intéresse aux malades mentaux, souligne Ansoumana DIONE, candidat à la présidentielle de 2024.

La campagne électorale vient de démarrer, en direction des élections législatives de 2022. Malheureusement, aucune coalition ne s’intéresse au triste sort des malades mentaux sénégalais. Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan wi, Wallou Sénégal, Aar Sénégal, entre autres, toutes ces listes en compétition, ignorent cette tragédie nationale qui ne cesse d’endeuiller quotidiennement notre pays. Un malade mental n’a-t-il pas tué son frère, à coup de hache, ce dimanche 10 juillet 2022, jour de Tabaski, à Missirah, dans le Département de Koungheul, Région de Kaffrine ? Ces leaders politiques ont-ils le droit de se taire sur un tel drame social ?

S’exprimant en marge de la célébration de cette fête de Tabaski, le chef de l’Etat Macky SALL et l’ensemble de l’opposition n’ont eu aucune pensée pour les quatre mille malades mentaux errants que compte le Sénégal, totalement exclus de ces moments de partage et de solidarité. Où va notre pays ? Que l’on se le tienne tous pour dit. Notre nation n’accédera à l’émergence que lorsque ces personnes vulnérables, abandonnées à elles-mêmes, seront rétablies dans leurs droits d’accéder aux soins et au bien-être. Paradoxalement, c’est le Président de la République et son gouvernement qui sont les tous premiers à leur manquer de considération.

Vu cette indifférence de nos hommes politiques à l’égard des personnes souffrant de troubles mentaux, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, par ailleurs, candidat à l’élection présidentielle de 2024, avec un ambitieux programme, visant à bâtir le citoyen, pour le développement du Sénégal, j’invite l’ensemble des futurs députés de cette quatorzième législature, à plus de respect à cette couche défavorisée de notre société. Attention, il faut être un grand malade mental, pour pouvoir ignorer que ces individus sont tous des citoyens à part entière. Nul n’est à l’abri.

Rufisque, le 11 juillet, 2022,

Ansoumana DIONE, Candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024