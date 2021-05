Ansoumana Dione : « la grève du Sames est une folie syndicale »

La grève du Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal (SAMES), prévue ces lundi et mardi, 10 et 11 mai 2021, pour soutenir leur collègue et ex-Directeur de l’Hôpital Magatte de Linguère, suite à l’incendie emportant quatre bébés, ne relève que de la folie syndicale. C’est Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) et Conseiller à la Direction Générale de l’Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, qui le dit, de vive voix.

Jamais dans l’histoire du Sénégal, l’on a vu un syndicat, aller en grève, suite à l’ouverture d’une information judiciaire, pour faire la lumière sur une quelconque affaire. Il faut véritablement souffrir d’une folie, pour vouloir freiner l’action du Procureur de la République, dans cette affaire d’incendie, survenu à Linguère. Car, les médecins du SAMES n’ignorent point qu’il est très normal que justice soit faite afin que les responsabilités puissent être situées, pour éviter une pareille chose que tout le monde regrette.

Pour Ansoumana DIONE, tout médecin du SAMES, qui respecte ce mot d’ordre de grève de 48 heures, devra aller se faire consulter chez un psychologue, pour une meilleur compréhension de leur folie ou indiscipline syndicale, visant à sacrifier d’autres malades. Mieux, le défenseur des droits des malades mentaux, invite les faux grévistes à ne pas s’aventurer dans cette grosse bêtise qui risque de décrédibiliser ce syndicat, jadis, aimé et respecté. Attention, le peuple prendra toutes ses responsabilités, face à cette folie syndicale.

Rufisque, le 10 mai 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)