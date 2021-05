Bignona: fin de la 2ème phase du projet 2JF, les producteurs agroforestiers sur la bonne voie

Lutter contre la pauvreté en utilisant le pouvoir du commerce est l’objectif du projet juicing justice for farmers (2JF). Présent dans le département de Bignona depuis 2018, le projet est arrivé à la fin de sa 2ème phase. Durant cette période, il a surtout été question de renforcement de la capacité des acteurs organisés dans ce qu’ils appellent la fédération des producteurs agroforestiers de Bignona (FEPAB). Ils ont renforcé leur leadership et sont en mesure de porter eux-mêmes un plaidoyer auprès d’autres organisme et des institutions.

Mais déjà, depuis la 1ère phase des acquis importants ont permis aux agroforestiers de faire de grands pas avec des spéculations forestières pas souvent assez valorisés comme le mardi, le ditakh (nom scientifique : détarium) et le bouye (jus de pain de singe). Ainsi 2200 producteurs ont été recrutés et formés y compris des femmes. Deux centres de collecte ont été construits à Djinaky et à Tenghori. Des moyens de déplacements ainsi d’autres matériels ont été mis à leur disposition.

Protéger la forêt pour tirer profit de ses ressources a toujours été le combat du conseil départemental de Bignona qui encourage ce projet qui s’inscrit dans la même dynamique. Le president de l’institution Mamina kamara s’évertue personnellement pour accompagner ce projet.

Avec tous les moyens mis à leur disposition ainsi que toutes capacitations qu’ils ont reçues, les producteurs sont en mesures de voler désormais de leurs propres ailes mais le projet 2JF ne leur abandonne pas tout de suite car il a mis à leur disposition un financement de 14 millions

L.badiane pour xibaaru.sn