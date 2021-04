Bignona : Mamina Kamara décroche un financement pour un deuxième lycée

Le président du Conseil départemental de Bignona, Mamina Kamara, décroche du PAISD 3 (programme d’appui aux initiatives de déversement local, économique et social et d’accompagnement des investissements productifs au Sénégal de la diaspora), un gros financement pour des infrastructures dont un 2ème lycée à Bignona

La nouvelle vient de tomber, dans le courrier N° 0000954, adressé au Président du conseil départemental de Bignona en date du 9 Avril 2021, le Secrétaire général du gouvernement informe le Président Mamina Kamara de la décision du gouvernement d’accorder un financement global de trois cent cinquante-huit millions trois cent mille (358.300.000) au département de Bignona dont deux cent cinquante millions cinq cent soixante-dix mille (250.570.000f) sont financés par le PAISD 3.

Ce financement important va servir à la construction et l’équipement d’un deuxième lycée dans la commune de Bignona, une vieille doléances, la construction et l’équipement d’une case santé améliorée à Diarone (commune Tenghori), la construction et l’équipement de deux cases des tout-petits à Niankitte (Suelle) et brandir ( Djinaki) et l’extension et l’équipement de l’école élémentaire Brindiago (Djibidione).

Le Président du conseil départemental de Bignona se réjouit de cette belle part réservée son département. Mamina Kamara a, dans la foulée, exprimé sa gratitude et la reconnaissance de la population du département au Président de la République et à l’ensemble du gouvernement de même que les partenaires du Sénégal