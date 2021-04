Malick Wade Gueye ne rate pas Sonko : « encore lui le… »

ENCORE LUI, SONKO, LE MANIPULATEUR, MENTEUR ET FAUX DÉVOT OUZ JACUZZI.

« Un homme meurt lorsqu’il refuse de prendre position sur ce qui est vrai. »(Martin Luther KING).

Pas une semaine où il ne pose un acte pour manipuler la jeunesse. La jeunesse est sa cible, sachant que cette frange de la population ne comprend pas les mécanismes de la manipulation mentale. Le manipulateur est à la recherche de quelqu’un de très énergique et de bienveillant pour se faire prendre en charge. Ouz JACUZZI SONKO le sait très bien et c’est pourquoi il agit de la sorte.

On ne l’a jamais entendu sur un registre concernant les femmes ou les personnes âgées. Il faut qu’on se donne à mettre les vertus plus haut pour l’intérêt supérieur de la Nation. Au reste, tous les sénégalais; hommes et femmes; tous, affectés par l’expérience des violences vécues au mois de Mars avec son lot de morts, de blessés et de dégâts matériels, et surtout avec conscience, devons-nous nous lever pour que justice soit rendue aux noms de la République.

Ousmane SONKO devrait nous parler des salons de massage au Sénégal, ce qu’il y faisait et ce qui s’est passé entre lui et la fille Adji SARR une jeune fille abusée, menacée et violée jusqu’à la mettre enceinte en lieu et place de mensonges sur les conditions des étudiants.

Tout autre sujet soulevé n’est que de la manipulation pour détourner l’attention sur le cas « SONKO-ADJI SARR ».

Toutes les pratiques de Ouz JACUZZI SONKO tournent autour de la question suivante: comment faire pour que la jeunesse se révolte? Ses cibles sont l’université, les marchands ambulants, le MFDC et les jeunes chômeurs à la recherche d’emplois.

Nous devons dès à présent commencer à demander à nos intellectuels d’élever la voix pour sauver le pays d’un homme politique qui avance toujours des propos graves ou agite des questions sensibles qui menacent la cohésion nationale. Les nombreuses avancées faites par le gouvernement de son Excellence le président Macky SALL à l’endroit des étudiants de toutes les universités du Sénégal coulent de sources : les capacités d’accueil sont doublées, les bourses sont augmentées, généralisées et perçues par virement bancaire, plus de queue et d’attente aux guichets, les prix des tickets de restauration sont baissés et la qualité des repas assurée. L’ensemble des bacheliers orientés.

Malgré le grand nombre d’étudiants, certains patriotes responsables appuient l’Etat en aidant les étudiants de leurs localités à être dans de bonnes conditions pour mieux réussir. Qu’a fait Ouz JACUZZI SONKO pour les étudiants de Ziguinchor ? Toujours ouvrir sa grande gueule pour manipuler. C’est trop facile de parler et de toujours parler mais il oublie que Dieu est le meilleur des juges. Il exhibe toujours le travail de chacun de nous au moment opportun pour faire justice.

Au moment où ces efforts sont consentis par le président, Ouz JACUZZI SONKO se déguisait pour se rendre dans les salons de massage en plein couvre-feu, à la recherche de plaisir en tant que musulman marié à deux femmes. Il n’est pas un exemple pour un bon étudiant, il n’a pas droit au chapitre de l’éducation car c’est un mauvais type ; il ne sait que mentir, calomnier, manipuler et menacer ceux qui sont prêts à le démasquer.

Aujourd’hui il a été démasqué et la majorité des sénégalais a compris et découvert son vrai visage. Il est parti IBADOU pour devenir un piètre violeur : qu’il fasse une introspection de sa personne.

Son seul objectif est d’affaiblir nos Institutions et embarquer la jeunesse dans la violence.

Heureusement que toute notre attention commune s’est fixée sur sa façon de faire la politique ; le terrorisme verbal, les menaces, les violences et injures. Hommes, femmes, vieillards, jeunes, tous doivent se prêter a considérer le danger qu’il veut semer au sein de l’université Cheikh Anta DIOP

Malick Wade Gueye (gros plan) répond à Boubacar Kamara et Sonko (en médaillon de gauche à droite).

Que Dieu veille sur les étudiants en ce mois béni du RAMADAN. Amine Ya Rabi.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille.